Lors du match de l’équipe nationale norvégienne contre le pays de Galles (1-2), la journée de travail du latéral droit s’est une nouvelle fois arrêtée au bout d’environ un quart d’heure.

Ryerson s’était assis sur la pelouse sans intervention visible d’un adversaire, avant d’être soigné. Son remplaçant, Marcus Pedersen, s’était déjà préparé pendant ce temps et est entré à sa place à la 16e minute. Ni la Norvège ni le joueur de 28 ans n’ont d’abord donné d’informations sur la nature et la gravité de la blessure.

Le fait est toutefois particulièrement sensible : Ryerson avait déjà dû quitter prématurément la pelouse dimanche lors du duel contre le Portugal. À l’époque, aucun diagnostic n’avait cependant été posé, avant qu’il ne retrouve sa place dans le onze de départ contre le pays de Galles et ne semble ne plus se plaindre de douleurs.

On ne sait donc pas s’il s’agit de la même blessure que lors de sa nouvelle sortie sur blessure. On ignore également si Ryerson devra rentrer prématurément à Dortmund ou s’il sera peut-être déjà de retour sur la pelouse dimanche pour le match retour contre le Portugal.

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Problèmes en défense au BVB : voilà pourquoi Niko Kovac a un souci

La situation devrait au moins inquiéter Niko Kovac. L’entraîneur du BVB est déjà confronté à des soucis défensifs en raison de la blessure à la cheville de Schlotterbeck, que le défenseur central avait contractée il y a quelques jours à l’entraînement de la DFB. Mais la Borussia aurait encore plus de mal à compenser une absence de Ryerson.

En effet, après le départ estival de Yan Couto à Côme 1907, le Norvégien est le seul latéral droit de métier dans l’effectif actuel. Le recrutement d’une doublure n’a pas eu lieu, sans doute aussi parce que l’option privilégiée supposée, Hector Fort, a choisi un transfert du FC Barcelone vers la Real Sociedad.

Depuis le début de la saison, Ryerson n’a manqué aucun match officiel avec les Schwarzgelben. En sept apparitions toutes compétitions confondues, Ryerson a délivré trois passes décisives. En solution de remplacement, Daniel Svensson pourrait glisser du couloir gauche au couloir droit. Maximilian Beier pourrait également dépanner. Mais l’attaquant de formation avait lui aussi récemment plutôt joué à la place de Svensson lorsqu’il n’était pas utilisé en attaque.

Après la trêve internationale, Kovac n’aura en tout cas pas beaucoup de temps pour préparer son équipe à la prochaine échéance. Dès vendredi, le SV Werder Brême l’attend.



