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Un échange inattendu se profile entre la Juventus et Monaco : l'attaquant américain Folarin Balogun pourrait rejoindre Turin, tandis que l'ailier Edon Zhegrova prendrait la direction du club de la Principauté. Par cette opération, les deux clubs chercheraient à régler leurs problèmes offensifs et à offrir à deux joueurs en manque de temps de jeu une nouvelle chance de retrouver leur éclat.

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Selon le site français « Foot Mercato », la direction de Monaco a commencé à travailler sur la possibilité de conclure cette opération avec la Juventus, alors que les doutes grandissent quant à l'avenir de Balogun au sein du club français. L'attaquant n'est en effet pas parvenu à s'imposer depuis le début de la saison, malgré les fortes attentes suscitées par son maintien au club lors du dernier mercato estival.

L'avenir de Balogun revient ainsi sur le devant de la scène, alors que l'attaquant américain avait été tout proche de quitter Monaco l'été dernier, plus précisément en direction d'Everton, avec qui il avait mené des négociations pendant plusieurs semaines, avant que le transfert ne capote dans les derniers instants du mercato.

Les deux clubs étaient parvenus à un accord de principe d'un montant de 50 millions d'euros, bonus et primes compris. Le joueur avait également passé avec succès sa visite médicale, et son arrivée en Premier League semblait n'être qu'une question de temps, mais des désaccords sur les détails du contrat ont empêché la finalisation de l'opération.

Balogun a lui-même dévoilé, lors d'une conférence de presse la semaine dernière, les coulisses de l'échec des négociations, expliquant que le contrat avait été modifié au moment de la signature, ce qui l'a poussé à renoncer au transfert, ne se sentant plus à l'aise avec les nouvelles conditions.

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« Ma position était parfaitement claire. Je n'en ai pas parlé publiquement, mais je suis arrivé à Everton avec un contrat officiel, puis il a été modifié au moment de la signature. Au final, je ne me sentais plus à l'aise pour finaliser le transfert », a déclaré l'attaquant américain.

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Il a ajouté que revenir à Monaco après avoir été si proche de vivre une nouvelle expérience avait été quelque chose de différent pour lui, assurant qu'il s'attendait à chercher de nouveau une porte de sortie lors des prochains mercatos.

Les statistiques du joueur illustrent ses difficultés cette saison : il n'a disputé que 7 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 230 minutes, au cours desquelles il n'a inscrit qu'un seul but, face à une forte concurrence à son poste et faute d'avoir pu s'imposer comme titulaire dans les plans du staff technique.

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La Juventus passe à l'action, Zhegrova en pièce maîtresse

De son côté, la Juventus a commencé à étudier la possibilité de recruter Balogun, selon le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », l'entraîneur Luciano Spalletti souhaitant renforcer son secteur offensif avec un véritable avant-centre capable d'apporter des solutions supplémentaires à l'équipe.

L'attaquant américain plaît à Spalletti et semble ouvert à l'idée de relever un nouveau défi sous le maillot de la Juventus, faute d'avoir trouvé à Monaco la stabilité à laquelle il aspirait.

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Si le Suédois Alexander Sørloth figure en tête des priorités offensives de la Juventus, Balogun représente une sérieuse alternative, susceptible d'apporter un profil offensif différent à l'équipe, d'autant que le joueur n'a encore jamais évolué en Serie A.

Mais la surprise réside dans la possible inclusion d'Edon Zhegrova dans l'opération, l'ailier kosovar ayant exprimé son mécontentement quant à sa situation actuelle à la Juventus, en raison de son absence du onze de départ et de son envie de bénéficier de davantage de temps de jeu.

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Monaco, de son côté, recherche un joueur doté des qualités offensives de Zhegrova, ce qui fait de son transfert en Ligue 1 une option intéressante pour les deux parties, surtout si les négociations permettent de l'intégrer dans un échange impliquant Balogun.

50 millions d'euros freinent le dénouement

Sur le plan financier, le salaire de Balogun, d'environ 3,5 millions d'euros par an, paraît acceptable pour la Juventus, mais le club italien ne souhaite pas prendre de risque financier important avant de s'assurer de la capacité du joueur à s'adapter au Calcio.

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C'est pourquoi les dirigeants turinois privilégient un prêt sans obligation d'achat, afin d'évaluer son niveau avant de prendre une décision définitive sur son recrutement pour un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros.

Entre la volonté de Balogun de partir et l'ambition de Zhegrova de retrouver une place de titulaire, cet échange pourrait s'avérer la solution idéale pour les deux parties, si les directions de la Juventus et de Monaco parviennent à surmonter les obstacles financiers et à trouver un accord lors du prochain mercato d'hiver.