Tottenham - Un "triste" Mourinho veut se concentrer sur l'Europa League

L'entraîneur des Spurs ne cache pas que son équipe aura bien du mal à se qualifier pour la Ligue des champions via la Premier League.

José Mourinho a laissé entendre qu'il considère désormais la victoire en Europa League comme la meilleure chance pour Tottenham de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, après que ses principales ambitions aient été mises à mal par la défaite à West Ham.

Des buts de Michail Antonio et de Jesse Lingard ont permis aux Hammers de prendre les trois points, ce qui leur a permis de dépasser Chelsea et de se hisser à la quatrième place.

En revanche, les Spurs sont en neuvième position, à neuf points des quatre premiers, et la tête de Lucas Moura n'a pas suffi à empêcher une cinquième défaite en six matches de Premier League.

Interrogé après le match sur les chances européennes de Tottenham, Mourinho a répondu à Sky Sports : "Il est très difficile de penser au top quatre. Les quatre, cinq, six premières équipes, elles prennent des points. Cela va être très, très difficile.

"La Ligue Europa est une grande motivation. Ce n'est pas facile, mais c'est une grande motivation car cela peut être un moyen d'obtenir une place en Ligue des champions et en même temps un trophée."

Mourinho a adouci cette position lorsqu'il s'est adressé aux journalistes peu après, en insistant sur le fait qu'il n'avait pas renoncé à une place dans le top 4.

"C'est mathématiquement possible. Quand c'est mathématiquement possible, c'est réaliste, a-t-il ajouté. Très difficile, oui, très difficile, mais mathématiquement possible.

"Il faut parfois aussi un peu de chance pour que cela joue en votre faveur. Je crois que si cette équipe gagne deux matches d'affilée, la situation peut changer et nous pouvons toujours nous battre pour le top 4. Bien sûr, si vous dites neuf points maintenant, c'est difficile, mais c'est très possible.

"Et la Ligue Europa. Nous sommes en vie, et quand nous sommes en vie, sachant qu'[il y a] beaucoup d'adversaires difficiles, et que tout le monde a la même ambition que nous, mais la Ligue Europa est une fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte, et peut-être que nous pouvons aussi arriver à la Ligue des Champions par le biais de la Ligue Europa."

Mourinho a estimé que son équipe méritait de tirer quelque chose du match contre West Ham, mais il a vu ses joueurs buter sur l'arrière garde des Hammers.

Ils ont également dû regretter un certain manque de chance lorsque Gareth Bale a vu sa frappe heurter la barre avant qu'un tir de Son Heung-Min dans les arrêts de jeu ne frappe le poteau.

L'article continue ci-dessous

"Je me sens triste, évidemment. Je pense que le résultat aurait dû être différent de ce que nous avons joué, surtout en deuxième mi-temps", a encore déclaré Mourinho.

"C'est mon sentiment et un peu de déjà vu, parce que leur ligne défensive était brillante. Leurs défenseurs centraux ont tout dégagé et nous ont rendu le match très difficile.

"Nous avons commencé le match par une erreur défensive et nous avons entamé la deuxième mi-temps par une autre. Et quand vous êtes punis avec ces buts, alors c'est difficile."