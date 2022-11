Sur quelle chaine TV suivre la Coupe du Monde 2022 ? Découvrez le programme jour par jour

La Coupe du Monde 2022 au Qatar démarre ce dimanche à Doha. Découvrez le calendrier complet et les chaines diffusant le tournoi.

La Coupe du Monde 2022 s’apprête à démarrer au Qatar. Un grand évènement et qui sera suivi dans les quatre coins de la planète. Une effervescence qui touchera bien sûr également la France. Et si vous vous demandez comment suivre cette compétition et ne rien rater des différents matches, vous êtes au bon endroit.

Ci-dessous, on vous livre le calendrier complet de la compétition, ainsi que toutes les astuces nécessaires pour pouvoir regarder tranquillement la compétition sur votre canapé. Pour chaque match, vous avez le diffuseur correspondant, ainsi que les différentes options streaming pour suivre vos équipes préférées sur internet.

Quelles sont les chaînes françaises qui diffusent la Coupe du monde 2022 ?

En France, deux chaînes diffuseront la Coupe du monde 2022. L'intégralité des 64 matches sera à suivre en direct sur beIN SPORTS (une chaîne payante).

TF1, une chaîne gratuite, diffusera 28 des 64 matches : 16 au premier tour, cinq pour les huitièmes de finale, trois des quatre quarts de finale, les deux demi-finales et la finale.

Pour les huitièmes de finale et les quarts de finale, TF1 attendra de connaître les équipes qualifiées pour choisir les matches à diffuser.

La chaine TF1 à laquelle vous pouvez aussi accéder via la plateforme Molotov.

Comment voir la Coupe du monde 2022 en streaming depuis la France ?

En France, il sera possible de regarder les matches de la Coupe du monde 2022 en streaming via deux applications : MyTF1 et beIN CONNECT.

Si le litige entre TF1 et Canal+ est réglé, les matches diffusés sur TF1 seront également visibles sur l'application MyCanal.

Par ailleurs, via Bein Connect, il vous est possible de suivre l’ensemble des parties.

LE PROGRAMME TV DE LA PHASE DE GROUPES

Première journée de la phase de groupes

Dimanche 20 novembre 2022

17h00 : Qatar – Equateur (Groupe A) sur TF1 et beIN SPORTS

Lundi 21 novembre 2022

14h00 : Angleterre – Iran (Groupe B) sur beIN SPORTS

17h00 : Sénégal – Pays-Bas (Groupe A) sur beIN SPORTS

20h00 : Etats-Unis – Pays de Galles (Groupe B) sur TF1 et beIN SPORTS

Mardi 22 novembre 2022

11H00 : Argentine – Arabie saoudite (Groupe C) sur beIN SPORTS

14h00 : Danemark – Tunisie (Groupe D) sur beIN SPORTS

17h00 : Mexique – Pologne (Groupe C) sur beIN SPORTS

20h00 : France – Australie (Groupe D) sur TF1 et beIN SPORTS

Mercredi 23 novembre 2022

11h00 : Maroc – Croatie (Groupe F) sur beIN SPORTS

14h00 : Allemagne – Japon (Groupe E) sur beIN SPORTS

17h00 : Espagne – Costa Rica (Groupe E) sur beIN SPORTS

20h00 : Belgique – Canada (Groupe F) sur TF1 et beIN SPORTS

Jeudi 24 novembre 2022

11h00 : Suisse – Cameroun (Groupe G) sur beIN SPORTS

14h00 : Uruguay – Corée du Sud (Groupe H) sur beIN SPORTS

17h00 : Portugal – Ghana (Groupe H) sur beIN SPORTS

20h00 : Brésil – Serbie (Groupe G) sur TF1 et beIN SPORTS

Deuxième journée de la phase de groupes

Vendredi 25 novembre 2022

11h00 : Pays de Galles – Iran (Groupe B) sur beIN SPORTS

14h00 : Qatar – Sénégal (Groupe A) sur beIN SPORTS

17h00 : Pays-Bas – Equateur (Groupe A) sur beIN SPORTS

20h00 : Angleterre – Etats-Unis (Groupe B) sur TF1 et beIN SPORTS

Samedi 26 novembre 2022

11h00 : Tunisie – Australie (Groupe D) sur beIN SPORTS

14h00 : Pologne – Arabie saoudite (Groupe C) sur beIN SPORTS

17h00 : France – Danemark (Groupe D) sur TF1 et beIN SPORTS

20h00 : Argentine – Mexique (Groupe C) sur TF1 et beIN SPORTS

Dimanche 27 novembre 2022

11h00 : Japon – Costa Rica (Groupe E) sur beIN SPORTS

14h00 : Belgique – Maroc (Groupe F) sur TF1 et beIN SPORTS

17h00 : Croatie – Canada (Groupe F) sur beIN SPORTS

20h00 : Espagne – Allemagne (Groupe E) sur TF1 et beIN SPORTS

Lundi 28 novembre 2022

11h00 : Cameroun – Serbie (Groupe G) sur beIN SPORTS

14h00 : Corée du Sud – Ghana (Groupe H) sur beIN SPORTS

17h00 : Brésil – Suisse (Groupe G) sur beIN SPORTS

20h00 : Portugal – Uruguay (Groupe H) sur TF1 et beIN SPORTS

Troisième et dernière journée de la phase de groupes

Mardi 29 novembre 2022

16h00 : Pays-Bas – Qatar (Groupe A) sur beIN SPORTS

16h00 : Equateur – Sénégal (Groupe A) sur beIN SPORTS

20h00 : Pays de Galles – Angleterre (Groupe B) sur TF1 et beIN SPORTS

20h00 : Iran – Etats-Unis (Groupe B) sur beIN SPORTS

Mercredi 30 novembre 2022

16h00 : Australie – Danemark (Groupe D) sur beIN SPORTS

16h00 : Tunisie – France (Groupe D) sur TF1 et beIN SPORTS

20h00 : Pologne – Argentine (Groupe C) sur TF1 et beIN SPORTS

20h00 : Arabie saoudite – Mexique (Groupe C) sur beIN SPORTS

Jeudi 1er décembre 2022

16h00 : Croatie – Belgique (Groupe F) sur beIN SPORTS

16h00 : Canada – Maroc (Groupe F) sur beIN SPORTS

20h00 : Japon – Espagne (Groupe E) sur TF1 et beIN SPORTS

20h00 : Costa Rica – Allemagne (Groupe E) sur beIN SPORTS

Vendredi 2 décembre 2022

16h00 : Ghana – Uruguay (Groupe G) sur beIN SPORTS

16h00 : Corée du Sud – Portugal (Groupe G) sur beIN SPORTS

20h00 : Serbie – Suisse (Groupe G) sur beIN SPORTS

20h00 : Cameroun – Brésil (Groupe G) sur TF1 et beIN SPORTS

LE PROGRAMME TV DE LA PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE

Huitièmes de finale (tous les matches sur beIN SPORTS et les cinq plus belles affiches sur TF1)

Samedi 3 décembre 2022

16h00 : 1er Groupe A – 2e Groupe B

20h00 : 1er Groupe C – 2e Groupe D

Dimanche 4 décembre 2022

16h00 : 1er Groupe D – 2e Groupe C

20h00 : 1er Groupe B – 2e Groupe A

Lundi 5 décembre 2022

16h00 : 1er Groupe E – 2e Groupe F

20h00 : 1er Groupe G – 2e Groupe H

Mardi 6 décembre 2022

16h00 : 1er Groupe F – 2e Groupe E

20h00 : 1er Groupe H – 2e Groupe G

Quarts de finale (tous les matches sur beIN SPORTS et les trois plus belles affiches sur TF1)

Vendredi 9 décembre 2022

16h00 : 1er Groupe E ou 2e Groupe F – 1er Groupe G ou 2e Groupe H

20h00 : 1er Groupe A ou 2e Groupe B – 1er Groupe C ou 2e Groupe D

Samedi 10 décembre 2022

16h00 : 1er Groupe F ou 2e Groupe E – 1er Groupe H ou 2e Groupe G

20h00 : 1er Groupe D ou 2e Groupe C – 1er Groupe B ou 2e Groupe A

Demi-finales

Mardi 13 décembre 2022

20h00 : Vainqueur quart de finale 1 – Vainqueur quart de finale 2 sur TF1 et beIN SPORTS

Mercredi 14 décembre 2022

20h00 : Vainqueur quart de finale 3 – Vainqueur quart de finale 4 sur TF1 et beIN SPORTS

Petite finale (match pour la 3e place)

Samedi 17 décembre 2022

16h00 : Perdant demi-finale 1 – Perdant demi-finale 2 sur TF1 et beIN SPORTS

Finale

Dimanche 18 décembre 2022

16h00 : Vainqueur demi-finale 1 – Vainqueur demi-finale 2 sur TF1 et beIN SPORTS

