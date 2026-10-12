« Je veux toujours jouer au football aussi souvent que possible, car c’est ce que j’aime le plus », a expliqué Ilkay Gündogan en septembre 2025 dans un message empreint d’émotion adressé aux supporters de Manchester City, en quelques mots, justifiant ainsi son départ libre pour Galatasaray Istanbul. Malgré son âge avancé, il se sentait encore en forme et « je crois vraiment que je peux continuer à jouer à un haut niveau pour une équipe de Ligue des champions ». Le joueur, aujourd’hui âgé de 35 ans, pouvait en outre évoluer pour le club qu’il supportait enfant, « dans un pays qui compte tellement pour moi ». La signature de son contrat s’était accompagnée d’une photo de lui enfant, coiffé d’une casquette de Gala, qu’il avait publiée peu auparavant.

Presque exactement 13 mois plus tard, les rêves de Gündogan se sont pourtant envolés. Le temps de jeu qui lui tient tant à cœur est quasiment réduit à néant : onze petites minutes réparties sur deux matches. Lors des six dernières rencontres de Süper Lig, il est resté sur le banc pendant toute la partie. Sans surprise, la frustration prend aujourd’hui le pas sur le plaisir de porter le maillot du club qu’il aime depuis l’enfance. Il était néanmoins étonnant de voir ce vétéran d’ordinaire si pondéré perdre ainsi son sang-froid en public samedi.

Interrogé sur le fait de savoir s’il se sentait prêt à retrouver son ancien club, le FC Barcelone, mardi en Ligue des champions, Gündogan a répondu sèchement après avoir passé une nouvelle fois 90 minutes sur le banc contre Kasimpasa : « Je ne joue pas, alors pourquoi serais-je prêt ? » Une déclaration qui, comme on pouvait s’y attendre, a suscité de vives réactions dans la presse turque et parmi les supporters, où les émotions sont toujours fortes. L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, s’est donc empressé de tenter de désamorcer la polémique. « Je pense que les propos d’Ilkay ont été mal compris. Il était peut-être un peu tendu après le match, parce qu’il s’était échauffé sans finalement entrer en jeu », a-t-il déclaré, selon le journaliste Burhan Can Terzi, avant de souligner : « Je n’y ai pas accordé une grande importance, car Ilkay s’entraîne bien et attend de jouer. »

Pour Gündogan, l’affaire ne semble toutefois pas réglée. Un départ paraît se rapprocher. Sa relégation sur le banc n’est cependant pas non plus une surprise totale.

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Ilkay Gündogan critiqué : pourquoi sa place sur le banc se profilait déjà

Peu après son arrivée, accueillie avec ferveur par les supporters, il était déjà évident que Gündogan n’aurait pas la vie facile sur les rives du Bosphore à long terme. Le milieu de terrain, autrefois véritablement adulé par Pep Guardiola pour sa technique et son intelligence balle au pied, éprouvait visiblement des difficultés à s’adapter. Pourtant, après son retour chez les Skyblues à l’issue de son intermède d’un an au Barça, il avait encore joué régulièrement. Il avait terminé avec 54 apparitions, dont 33 en Premier League et dix en Ligue des champions. Un joueur encore aussi actif allait bien obtenir une place de titulaire dans un championnat turc incontestablement moins relevé sur le plan qualitatif, non ? C’est sans doute ce que beaucoup, et manifestement Gündogan lui-même, s’étaient dit, à en juger par les mots de son message d’adieu.

Une erreur d’appréciation, comme il est vite apparu. Gündogan a certes joué régulièrement, mais il était loin d’avoir le statut de titulaire indiscutable. En 32 apparitions en championnat et en Ligue des champions, il est entré en jeu douze fois et a été remplacé quinze fois. Désormais, il est même rare que son numéro apparaisse sur le panneau lumineux des remplacements. Dans les journaux, chez les consultants et sur les réseaux sociaux, les critiques, que son coéquipier Leroy Sane connaît lui aussi bien, sont les mêmes qu’à l’époque : Gündogan serait trop lent, pèserait trop peu sur le jeu et présenterait des lacunes physiques.

« On connaît ces lacunes depuis deux mois et demi, et puis on fait entrer İlkay, qui est totalement inexistant sur le terrain. Certains, au centre d’entraînement, disent qu’il ne court pas assez vite », a par exemple déclaré l’ancien international turc Nihat Kahveci après les cinq minutes jouées par Gündogan lors de l’ouverture de la Ligue des champions contre le Sporting Lisbonne, il y a quelques semaines. Dans la foulée, la femme de Gündogan a échangé sur Internet avec des supporters déçus de Cim Bom. Face aux insultes parfois virulentes visant son mari sur les réseaux sociaux, elle a répliqué : « Si vous voulez savoir pourquoi Ilkay ne joue pas, demandez à votre entraîneur, pas à moi. »

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Le contrat du joueur au gros salaire arrive à échéance : Ilkay Gündogan dément une rumeur

Selon les informations qui circulent, une prolongation du contrat de Gündogan, qui expire à la fin de la saison, est exclue. Le quotidien turc Sabah affirme même que Gala souhaiterait le voir partir cet hiver. Ne serait-ce que pour retirer de sa masse salariale les 4,5 millions d’euros annuels que toucherait Gündogan, le club de la métropole turque voudrait agir au plus vite et se séparer du vétéran. Buruk n’aurait, par ailleurs, aucune intention de lui redonner un rôle plus important d’ici la fin de la saison.

De son côté, Gündogan a assuré à Mundo Deportivo qu’il n’envisageait pas de partir. « Les rumeurs de transfert sont fausses. Je veux rester ici après le mercato hivernal et tout donner pour remporter un nouveau titre avec Galatasaray. » Autre indice laissant penser qu’il s’agit d’une fausse information : aucun club susceptible de l’accueillir n’était cité dans l’article en question.

Cet été, un ancien club allemand ambitieux pourrait lui offrir une issue. Pas le Borussia Dortmund, mais le 1. FC Nuremberg, pensionnaire de deuxième division. Après un début de saison fulgurant, marqué par un football offensif impressionnant sous la direction de Miroslav Klose et grâce à une politique de recrutement et de formation remarquable, le club franconien occupe la deuxième place du classement avec 17 points en sept matches.

Ilkay Gündogan : un retour dans son ancien club de cœur ?

Gündogan avait commencé sa carrière professionnelle au club en 2009, et les rumeurs d’un possible retour circulent depuis des années. Notamment parce qu’il évoque régulièrement cette perspective en public. « Bien sûr que je peux imaginer revenir. Quel que soit le rôle. Que ce soit pour encore un ou deux ans comme joueur, ou peut-être comme dirigeant, entraîneur, je ne sais pas. Tout est possible », avait déclaré Gündogan lors d’un entretien accordé à Sky en juillet.

Pour que cet enfant du club revienne, au plus grand bonheur des amoureux du football romantique et surtout des supporters du FCN, il faudrait sans doute une montée en Bundesliga. Des retrouvailles cet hiver auraient de toute façon été improbables en raison de l’obstacle financier, à moins que Galatasaray ne résilie, contre toute attente, le contrat de Gündogan. Un prêt ne constitue pas non plus une solution provisoire. Les statuts de la FIFA prévoient qu’un professionnel doit encore disposer d’au moins un an de contrat, ou d’une option de prolongation correspondante, avec son club d’origine à la fin de son prêt, afin de ne pas pouvoir être écarté et se retrouver ensuite sans club.

Si Gündogan prenait effectivement son mal en patience et acceptait sa situation pendant encore six mois, il pourrait rejoindre librement Nuremberg cet été et enfin refaire, dans son ancien club de cœur, ce qu’il aime le plus : jouer au football.

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Les clubs d’Ilkay Gündogan en tant que professionnel