Equipe d'Allemagne : La Fédération confirme des contacts avec Hansi Flick

Hansi Flick sera-t-il le prochain sélectionneur de la Mannschaft ? La Fédération allemande ne dit pas non et confirme des contacts.

Le 17 avril dernier, Hansi Flick annonçait son départ du Bayern à l'issue de la saison en cours. Le club bavarois a d'ailleurs officialisé ce mardi l'arrivée de son remplaçant à partir de l'été prochain : il s'agira de Julian Nagelsmann qui officiait sur le banc du RB Leipzig.

La DFB confirme les contacts

Quant à Flick, son avenir devrait passer par le poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. En effet, Joachim Löw quittera ses fonctions après l'Euro 2021 et la fédération allemande (DFB) ne veut pas perdre de temps pour lui trouver un successeur.

Si le nom de Flick circule avec instance, la DFB avait d'abord annoncé dans un premier temps ne pas vouloir débourser le moindre centime pour s'attacher les services de Flick puisqu'il est sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2023.

Mais ce mardi, lors d'une déclaration au média allemand SID, la Fédération allemande a fait savoir qu'elle allait entamer des négociations avec le Bayern qui doit désormais trouver une solution concernant le contrat de Flick : « Vous savez que Hansi Flick jouit d'une grande estime auprès de la DFB. Nous pouvons confirmer que, dans ce contexte, nous aurons des discussions avec lui et les responsables du FC Bayern. »

Sélectionneur-adjoint de Joachim Löw lors de la Coupe du monde 2014, Flick ferait ainsi son retour au sein de la Mannschaft.

Flick et le Bayern : un sextuplé pour commencer

Nommé entraîneur du Bayern Munich le 3 novembre 2019, Hansi Flick a réalisé des débuts tonitruants avec le club bavarois en remportant dès sa première saison la Ligue des champions, la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne.

Il a ensuite gagné la Supercoupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs mais sa deuxième saison sera considérée comme étant moins réussie puisque le Bayern a été éliminé en quart de finale de la Ligue des champions et au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne (par Holstein Kiel). Dès lors des dissensions sont apparues entre Flick et le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, ce qui explique, en partie, le départ prématuré de l'entraîneur.