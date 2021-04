La fédération allemande ne rachètera pas le contrat de Flick

Pour la fédération allemande, il est hors de question de débourser un quelconque montant pour débaucher Hansi Flick du Bayern Munich.

La Fédération allemande de football (DFB) a clairement indiqué qu'elle ne paierait pas de frais de sortie pour enrôler Hansi Flick en tant que nouveau patron de la Mannschaft.

La DFB est actuellement en train d'étudier les différentes pistes pour la succession de Joachim Low, qui quittera ses fonctions après le championnat d'Europe de cet été. Flick a été désigné comme le principal candidat après avoir annoncé son intention de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison, mais le club bavarois exigera probablement une compensation financière afin de le libérer de son engagement deux ans avant l'échéance.

La fédération allemande ne compte pas déroger à ses principes

Cependant, le vice-président de la DFB, Rainer Koch, a insisté sur le fait que la fédération n'est pas en mesure de verser un quelconque montant pour Flick. "La DFB ne paiera aucun frais de transfert car elle n'a jamais payé de frais de transfert et parce qu'en tant qu'association à but non lucratif, il est difficile de le faire", a déclaré Koch à Bayerischer Rundfunk. "La DFB n'a pas une somme d'argent infinie. Nous n'allons pas rompre des contrats existants. Nous n'avons jamais fait cela auparavant, le FC Bayern doit régler le problème lui-même."

Koch a ajouté sur le processus de sélection du prochain entraîneur de l'Allemagne: "Nous avons besoin d'un Championnat d'Europe réussi pour nous remettre sur les rails. Un bon entraîneur national doit être bien connecté et accepté par la fédération".

Le Bayern n'a pas encore confirmé si Flick était intéressé à occuper le poste de sélectionneur de la Mannschaft, mais a promis de s'asseoir et de discuter de son avenir après avoir d'abord été mécontent de l'attitude de son coach, qui a étalé son envie de départ publiquement. Le président délégué du club, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré à Bild ce week-end: "Si nous voulons répondre à la demande de Hansi, toutes les parties doivent travailler ensemble pour trouver une solution dont le FC Bayern serait également satisfait."

L'actuel sélectionneur des moins de 21 ans en Allemagne, Stefan Kuntz, avait été présenté comme l'homme le plus susceptible de remplacer Low avant que Flick ne remette sa démission au Bayern.

Cependant, Jurgen Klopp de Liverpool et l'ancien patron de la Mannschaft, Jurgen Klinsmann, ont également été cités, au même titre que que l'ancien manager d'Arsenal, Arsene Wenger.