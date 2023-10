Ronaldo 1er, Messi 3e, Mbappé 6e…le classement des sportifs les plus recherchés sur Internet

En dehors de leurs performances sur les divers terrains, les sportifs sont très recherchés sur Internet.

Afin de savoir plus sur leurs idoles ou autres, les fans et autres acteurs ne ménagent aucun effort pour faire des recherches sur ceux-ci à travers l’Internet, un moyen de tout connaître sur le sujet souhaité.

Ronaldo leader, Neymar devant Messi, Mbappé très loin

Cristiano Ronaldo est en très grande forme en ce début de saison que ce soit en club ou en sélection nationale du Portugal. Le quintuple Ballon d’Or de 38 ans compte déjà 15 réalisations en ce début de saison toutes compétitions confondues, club et sélection nationale confondus. Pour plus de précision, l’ancien joueur de la Juventus Turin dénombre 11 buts sous les couleurs d’Al-Nassr FC et 4 réalisations au cours de ses deux dernières sélections avec le Portugal pour l’Euro 2024.

Transféré à Al-Nassr à l’hiver 2023 et très décisif ces derniers temps avec la formation saoudienne, Cristiano Ronaldo, qui attend de se décider pour sa retraite, attire beaucoup plus sur Internet. Le Portugais est le joueur le plus recherché en un an selon une étude menée par OLBD au Royaume-Uni entre septembre 2022 et août 2023. Le Portugais a suscité 199,4 millions de recherches en un an. Il est largement devant Neymar Jr. Le joueur transféré à Al-Hilal par le Paris Saint-Germain à 90 millions d’euros, se pointe à la deuxième place avec 140,9 millions de recherches.

Getty

Le Brésilien, qui est blessé et éloigné des terrains pour une longue durée récemment, est devant son ancien coéquipier du PSG, Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or a suscité, quant à lui, 104,4 de recherches en une année. LeBron James et Virât Kohli (joueur indien de cricket) complètent le top 5.

Getty

En ce qui le concerne, Kylian Mbappé loge à la sixième position avec un total de 63,7 millions de recherches en un an. Vu la période prise en compte par OLBD, la Coupe du monde réussie sur le plan personnel par l’ancien attaquant de l’AS Monaco aurait contribué à cette évolution du Bondynois. Aussi, son bras de fer lors du mercato avec le Paris Saint-Germain cet été aurait fortement favorisé ce classement pour le joueur désiré par le Real Madrid, qui a déjà un plan B en cas de non arrivée du Français.

Getty

Le classement

Cristiano Ronaldo

Neymar Jr

Lionel Messi

LeBron James

Virât Kohli

Kylian Mbappé