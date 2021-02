Real Madrid, Zidane ne veut pas choisir entre Mbappé et Haaland

L'entraîneur du Real Madrid a longuement été interrogé sur le recrutement de l'un des deux prodiges du football mondial.

Erling Haaland et Kylian Mbappé ont énormément fait parler d'eux cette semaine. L'attaquant du PSG a marqué les esprits avec un triplé sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir, permettant au PSG de prendre une sérieuse option pour la qualification, tandis que le lendemain en terre andalouse, le Norvégien lui répondait avec un doublé face au FC Séville. Deux prestations qui ont déchaîné les passions dans la capitale espagnole.

En effet, à Madrid, les deux prodiges du football mondial excitent l'opinion, d'autant qu'ils sont régulièrement annoncés dans le viseur du Real Madrid. Mais malgré toute la puissance financière des Merengue, le jour où le champion d'Espagne en titre voudra passer à l'action, il faudra faire un choix entre l'un des deux, car il sera très compliqué, voir impossible, d'acheter Kylian Mbappé ainsi qu'Erling Haaland. En conférence de presse, Zinedine Zidane a été interrogé à ce sujet, mais le Français a été incapable de trancher.

"Mbappé et Haaland sont très bons. Comme le sont Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar. Ils sont plus jeunes. Ils incarnent le présent et l’avenir. Ce que j’aime, c’est regarder le football et les bons joueurs. Ce sont deux joueurs du présent et du futur. Voilà. Lequel des deux je préfère ? Je ne vais pas répondre à ça. Chacun a ses préférences. L’important c’est que les gens, dont moi, voit des jeunes footballeurs faire de bonnes choses sur le terrain", a expliqué le technicien du Real Madrid.

"Ce qu'à fait Mbappé au Camp Nou ne me surprend pas"

"Le match de Mbappé ? Sur la prestation qu'il a faite la dernière fois, je pense que tout le monde en parlé. Cela ne surprend personne ce qu'il a fait au Camp Nou. J'ai pris du plaisir à voir ce qu'il a fait parce que l'on se connaît déjà. C'est bien pour le football. J'ai regardé le match comme un supporter et j'ai pris du plaisir à voir de beaux gestes. Le reste on ne va pas en parler. Je vais le redire pour que cela soit clair pour tout le monde. Le plus important c'est ce que va faire le Real samedi lors d'un match important. Le reste on le regarde avec beaucoup d'attention et de plaisir", a ajouté l'ancien numéro 10 de l'équipe de France.

Zinedine Zidane a été invité à donner son avis sur le fait que les supporters du Real Madrid demandent, sur les réseaux sociaux, à Florentino Pérez de recruter Kylian Mbappé : "Chacun peut donner son avis sur les choses. Nous voulons organiser les prolongations de contrat des joueurs au club et ensuite nous discuterons toujours de ceux qui peuvent venir. Ça n'arrêtera jamais ça. Nous tous qui travaillons ici le savons. Nous prenons les choses au jour le jour".

L'entraîneur du Real Madrid a annoncé le forfait de Karim Benzema face à Valladolid, mais il ne connaît pas la durée d'indisponibilité de son attaquant : "Demain, il ne sera pas. Il a quelque chose, un ennui, et comme il est apparu hier, demain il n'est pas là. Ensuite, nous verrons pour la semaine prochaine. Toutes les absences sont un coup dur, mais bien sûr, nous savons ce qu'est Karim Benzema, mais il est déjà blessé et nous devons penser à ceux qui seront là. Nous voulons le récupérer dès que possible et c'est le cas pour les autres".