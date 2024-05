Real Madrid - Bayern Munich : L'hommage de Carvajal à Ancelotti

Le défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal, a rendu hommage à son entraineur, Carlo Ancelotti, avant le choc contre le Bayern Munich.

Le Real Madrid affronte mercredi, le Bayern Munich à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. En marge de cette rencontre, Dani Carvajal était présent en conférence de presse ce mardi, à l’instar de son entraineur, Carlo Ancelotti. C’est justement à l’endroit de ce dernier que l’international espagnol a eu des mots qu’il appréciera sans doute.

Dani Carvajal élogieux envers Carlo Ancelotti

Après le nul à l’aller (2-2), le Real Madrid va devoir jouer sa qualification dans son antre du Santiago Bernabeu où il est imprenable. C’est dans ce stade que le club merengue a éliminé miraculeusement Manchester City il y a deux ans avant d’aller décrocher sa 14e C1 contre Liverpool. Si les Citizens ont pris leur revanche l’année dernière, le Real a encore réussi à éliminer les hommes de Pep Guardiola cette saison. Cette fois-ci, c’était sans Karim Benzema et Marco Asensio, partis l’été dernier, et David Alaba ou encore Thibaut Courtois, tout juste remis de sa grave blessure.

Et si le club demeure aussi compétitif malgré ces absences, c’est grâce à l’énorme travail de Carlo Ancelotti. C’est en tout cas l’avis de Dani Carvajal. « Karim Benzema, Marco Asensio et quelques autres sont partis. Nous avons eu des blessures importantes, mais nous nous sommes très bien débrouillés, nous avons presque tout gagné jusqu'à présent. Carlo Ancelotti et son équipe ont fait beaucoup pour nous », explique le vice-capitaine du Real Madrid.

Carvajal adoube Vinicius Junior

Si les départs de Karim Benzema et de Marco Asensio n’impactent pas autant le Real Madrid, c’est bien parce que d’autres joueurs ont pris le relais. Il y a notamment Jude Bellingham qui réalise une campagne exceptionnelle pour sa première saison avec le club madrilène.

Mais il y a également Vinicius Junior qui monte encore plus en puissance cette saison. C’est d’ailleurs sur le Brésilien que compte Dani Carvajal pour éliminer le Bayern Munich, mercredi. « C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il travaille très dur. J'espère qu'il nous aidera à nous qualifier demain », confie-t-il à propos de Vinicius, déjà auteur d’un doublé à l’aller.