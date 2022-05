PSG : Xavi Simons, prolongation en bonne voie

Paris poursuit sur sa lancée. Après Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait obtenir une nouvelle signature importante dans les jours à venir.



Alors que de nombreux jeunes de sa formation sont en fin de contrat et que leur gestion a souvent laissé dubitative, le PSG serait en passe de prolonger Xavi Simons.



Élément moteur des U19 en Youth League, apparu à 9 reprises avec les pros cette saison, le Néerlandais est en négociations depuis de longs mois avec Paris. Si la tendance était plutôt à un départ en début d'année, dans son entourage on confirme désormais qu’une prolongation « est en bonne voie ».



Si la tendance venait à se confirmer, Paris enverrait un signal fort à ses jeunes alors que d’autres s’interrogent. Ayman Kari attendait, encore récemment des garanties sportives et Édouard Michut réfléchit à un départ. Le chantier des jeunes ne fait que commencer.