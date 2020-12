PSG-Lyon (0-1) : les réactions de Tuchel, Cornet, Toko-Ekambi, Kadewere

Découvrez les réactions à l'issue des protagonistes du match PSG-Lyon avec des Lyonnais heureux et des Parisiens dépités.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG au micro de Téléfoot la chaîne

« Neymar ? Pas de nouvelles, il est avec les médecins et on doit attendre les examens demain

Aujourd'hui c'est très clair on n'était pas prêts à jouer un match compétitif. On a fait des erreurs faciles sur des situations dangereuses. On n'a pas joué de manière assez disciplinée, on n'a pas suivi le plan. On a vu une équipe très fatiguée mentalement après ManU, et Basaksehir. Ce n'est pas un bon match en général, j'ai vu un match avec un niveau très bas.

Plus leader ? Cela ne change rien, on ne peut jamais contrôler le résultat mais cette performance ne suffit pas. C'est notre faute. Si on fait des cadeaux comme ça, cela veut dire que ce n'est pas assez sérieux parce qu'on a les qualités pour gagner tous les matchs. On va pousser encore. On a fait des pas en avant, mais aujourd'hui c'est un grand pas en arrière. »

Maxwell Cornet, attaquant de , en conférence de presse

« Le championnat est encore long, il ne faut pas s'enflammer. Il reste des matches, mais on a vu qu'on était capable de faire de bonnes choses, à nous de les réitérer. On savait que ce serait compliqué ce soir, qu'il ne faudrait pas s'affoler et mettre nos occasions. On n'a pas eu peur, on a joué. On a des joueurs de talent et on a fait ce qu'il fallait. On a vu une belle équipe de Lyon, avec des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, mais aussi une belle solidarité. »

Karl Toko-Ekambi, attaquant de Lyon, sur OL TV

« On est très solide. C'est important de pouvoir garder un score. Je me sens à l'aise dans cette équipe. On s'entend très bien devant et c'est naturel de servir Tino pour le but. »

Tino Kadewere, attaquyant de Lyon, au micro de Téléfoot la chaîne

« C’était un grand soir pour l’équipe, on a bien joué ensemble ? je suis heureux d’avoir donné la victoire à mon équipe. On a beaucoup travaillé cette semaine pour obtenir ce succès. Le titre? Pour être honnête, moi je souhaite qu’on se qualifie pour la . Ce serait un rêve. Si on continue comme ça, en travaillant très dur, on a nos chances pour finir premiers. Ce serait difficile. On ne sait jamais. »