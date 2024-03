PSG, la nouvelle sortie fracassante de Daniel Riolo sur Luis Enrique

Daniel Riolo n’en finit pas avec l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a été accroché au Parc des Princes par le Stade de Reims (2-2). Le choix du technicien espagnol de la formation francilienne fait une gestion opaque de Kylian Mbappé. Ce qui agace le journaliste et éditorialiste RMC, Daniel Riolo, qui ne manque aucune occasion de tacler Luis Enrique. Le journaliste estime que le technicien espagnol fait de la politique.

Luis Enrique gère Mbappé comme il le veut !

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain, le joueur est devenu un indésirable aux yeux de son coach Luis Enrique, qui en fait une gestion très critiquée sur la toile. Mais pour le technicien espagnol, c’est la meilleure façon pour préparer l’après du Français. S’il l’avait remplacé à la mi-temps contre Monaco (0-0), Luis Enrique ne pouvait pas se passer du Bondynois contre la Real Sociedad (1-2) en Ligue des champions.

Mais ce dimanche en championnat, Mbappé a démarré la rencontre sur le banc contre Reims (2-2) et n’avait fait son entrée qu’à la 73e minute de jeu. Une entrée en jeu ironisée par l’entraîneur du Stade de Reims, Will Still. Interrogé après le match, Luis Enrique a jugé bon de boycotter la question sur la non-titularisation du Français.

« Kylian Mbappé c’est un joueur incroyable. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’était pas votre question, mais c’est ma réponse. C’est comme ça que ça marche », avait indiqué l’ancien sélectionneur de l’Espagne au micro de Prime Vidéo.

Luis Enrique fait de la « politique », selon Riolo

Si Luis Enrique botte en touche les questions relatives à sa gestion incomprise de Kylian Mbappé dans le but de maintenir le mystère, Daniel Riolo ne digère pas la façon dont l’ancien coach du Barça fait les choses. Selon l’éditorialiste, l’entraîneur de 53 ans ne veut pas avoir une star dans l’effectif parisien outre que lui-même le coach.

« Luis Enrique fait de la politique et de la communication avant tout. Comme il veut que tout soit centré sur lui, que ce soit lui la star, parce qu’il ne supporte pas qu’un joueur soit plus star, qu’on dise que c’est grâce à lui que ça s’est bien passé ; je pense qu’il mène plutôt bien sa barque de ce côté-là. Il s’en tire plutôt bien », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RCM.