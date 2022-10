PSG-Benfica : compliqué pour Sanches, Zaïre-Emery et Bitshiabu dans le groupe ?

Sorti contre Nice (2-1) samedi soir, après avoir ressenti une gêne, le milieu portugais reste très incertain. Zaïre-Emery pourrait prendre sa place.

Samedi soir au Parc des Princes, on joue la 89e minute quand Renato Sanches est assis sur la pelouse. Depuis plusieurs minutes, le Portugais sent une légère douleur mais tente de terminer la rencontre en vain. Pourtant, à sa sortie du terrain, il ne boite pas et shoote même dans l'une des bouteilles d'eau de Kasper Schmeichel avant de rentrer directement au vestiaire.





« Renato a senti un petit étirement sur la jambe gauche en glissant. Il revenait de blessure, il a préféré sortir. Concernant la gravité de la blessure, il est encore bien trop tôt pour le savoir ». Dimanche les premiers examens effectués par le staff médical n'ont rien révélé mais par précaution, le milieu portugais va manquer les retrouvailles avec son club formateur au stade de la Luz mais devrait être dans le groupe pour le déplacement à Reims samedi.





Déjà victime d'une lésion à l'adducteur lors du match à domicile face à la Juventus Turin (2-1, le 6 septembre), Sanches a effectué ce lundi des soins au centre Ooredoo et sa participation pour la rencontre de Ligue des champions face à Benfica semble compromise.

Verratti s'est entraîné normalement, Kari et Gharbi devrait jouer la Youth League





Face à cette hypothèse qui prend de l'ampleur, Christophe Galtier et son staff pourraient à s'appuyer sur Warren Zaïre-Emery, présent à l'entraînement des pros ce lundi matin. Une décision définitive sera prise après la séance de mardi matin qui le concernant.

Idem pour El Chadaille Bitshiabu, qui en l'absence de Presnel Kimpembe touché à l'ischio-jambier gauche, a des chances de faire partie du déplacement avec le groupe professionnel, qui devrait donc être le même que celui de la rencontre face à Haïfa.



Présents ce lundi matin avec l'équipe première Ayman Kari et Ismaël Gharbi devraient redescendre avec les U19 de Zoumana Camara pour la rencontre de Youth League face à Benfica, tenant du titre et qui compte dans ses rangs des joueurs qui évolue déjà avec la réserve du club en deuxième division portugaise.

Côté retour, Marco Verratti a parfaitement suivi son programme de reprise après avoir été victime d’une contusion avec hématome profond du mollet gauche lors de la rencontre face à Lyon (0-1, le 18 septembre). Ce lundi, l'Italien a cette fois participé à l'intégralité de la séance contrairement à vendredi où il avait repris avec le groupe de manière partielle.