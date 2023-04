Prolongation de Lionel Messi au PSG : pourquoi l’affaire est complexe…

Les contraintes financières imposées par l'UEFA amène Paris à n'avoir que très peu de marge de manœuvre pour prolonger la star argentine.

A défaut d’avoir un réel intérêt sportif, les fins de saison du PSG sont désormais rythmées par les questions autour des prolongations de ses stars. L’an passé, l’avenir de Kylian Mbappé avait animé les six premiers de l’année 2022 pour aboutir à une prolongation de deux ans plus une année en option. Cette fois, c’est au tour de Lionel Messi d’animer la chronique sportive, bien aidé, comme l’an passé par une presse espagnole qui alimente chaque jour le feuilleton avec de nouvelles intox, infos ou rumeurs c’est selon.





Dans ce dossier où peu d’éléments filtrent, l’intérêt du FC Barcelone existe et a été confirmé par Rafa Yuste, vice-président du club et bras droit de Joan Laporta, au journal Sport. « Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Bien sûr, j'aimerais qu'il revienne. En raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. » Pour tenter l’opération, les Catalans réfléchissent à de nombreuses solutions avec un salaire incluant de nombreuses variables sur différentes sources de revenus du club mais devront aussi se montrer efficaces côté vente, comme le révèle Le Parisien.





Côté parisien, la donne s’annonce tout aussi complexe. Si l’Argentin a confirmé auprès de ses dirigeants, peu après la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde, qu’il souhaitait rester à Paris, l’affaire ne semble pas aussi facile à résoudre.

"Nous nous tenons aux consignes du fair-play"

Pour Paris, la donne n’a pas changé. Le club de la capitale veut toujours prolonger le capitaine de l’Albiceleste. Un souhait qu’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien à Marca. Dans les hautes sphères parisiennes, on estime d’ailleurs que les critiques à son encontre après l’élimination en huitième de finale de Ligue des champions ont été trop dures mais aussi qu’il est un atout dans l’équation financière sur laquelle le club doit travailler. Mais depuis la rencontre entre Jorge Messi et Luis Campos peu avant le huitième de finale aller de C1 la situation n’a pas évolué.

« La Pulga », comme son entourage, est tout à fait conscient que son arrivée dans la capitale a fait un peu plus basculer le PSG dans une autre dimension en lui permettant d’augmenter considérablement ses revenus ainsi que sa visibilité. Selon nos informations, l’Argentin ne souhaiterait pas voir ses émoluments être diminués, alors qu’il est l’un, si ce n’est le meilleur, actif de l’effectif parisien.

Mais Paris doit aussi jongler avec des contraintes. Et notamment celles imposées par le fair-play financier. Un point qui laisse peu de marge de manœuvre dans la négociation d’une prolongation de. « Nous nous tenons aux consignes du fair-play financier et nous ne pouvons lui offrir plus », explique une source interne. Pour s’octroyer quelques leviers de négociations, Luis Campos devra vendre des joueurs, en prêter d’autres avec une prise en charge complète des émoluments, afin de réduire de 30% une masse salariale de plus de 700 millions d’euros. Une mission ardue qu’il devra impérativement réussir s’il souhaite aussi recruter par ailleurs.





Cette équation complexe est-elle à même de faire réfléchir toutes les parties ? C’est une possibilité à ne pas exclure surtout quand on sait que le conseiller sportif portugais envisage un mercato ambitieux et qu’il ne dispose que d’une enveloppe extrêmement réduite. Il faudra aussi faire avec les interrogations du numéro 30 parisien. Ces dernières semaines ont estompé l’euphorie post-mondial et ramené quelques doutes dans l’esprit de l’ancien Barcelonais sur le fonctionnement du club notamment.