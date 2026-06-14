Le Real Madrid cherche à renforcer sa défense pour la saison prochaine. Le club a déjà recruté Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, et est à la recherche d'un défenseur central sur le marché des transferts.

Selon les dernières informations, José Mourinho aurait même soumis un nouveau nom à la direction madrilène, présidée par Florentino Pérez, en amont de l’ouverture officielle du mercato.

Selon le journal Mundo Deportivo, il s’agirait de Tomás Araujo, un défenseur central portugais de 24 ans qui a évolué sous ses ordres à Benfica la saison dernière.

Pour l’instant, le club madrilène n’a engagé aucune démarche concrète pour recruter le joueur, sans doute en raison de la concurrence féroce sur ce dossier.

Selon le journal portugais « Correio da Manhã », le Bayern Munich figurerait aussi parmi les prétendants du défenseur.

Selon le quotidien portugais, Benfica aurait déjà signifié aux clubs intéressés que la clause libératoire du joueur s’élève à 80 millions d’euros, et qu’il n’entend pas négocier ce montant.