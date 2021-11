Mercato : Mino Raiola ouvre grand la porte à un départ de Paul Pogba

L'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a fortement laissé entendre que le milieu de terrain est proche de quitter Manchester United en déclarant que "décembre est le mois des rêves".

Paul Pogba se rapproche rapidement des six derniers mois de son contrat à Manchester United, qui aurait du mal à lui faire signer un nouveau contrat alors qu'un certain nombre de clubs européens s'intéressent à lui.

Mino Raiola a souvent été franc lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'international français, et il a une fois de plus alimenté les rumeurs avant la fenêtre de transfert de janvier.

La porte clairement ouverte dès cet hiver

"Décembre est le mois des rêves... et je ne peux pas arrêter les rêves, mais il est préférable de ne pas parler de Paul. Si certains anciens joueurs de Man Utd ne parlent pas de moi et de Paul, ils ne travailleront plus. Il est trop tôt pour parler du contrat de Paul Pogba. Nous allons voir ce qui se passe. Je ne peux empêcher personne de rêver", a déclaré l'agent à la Rai.

Où Pogba pourrait-il signer ?

Un retour potentiel à la Juventus a été évoqué pour Paul Pogba au cours des dernières semaines, les géants italiens étant apparemment désireux de renforcer leurs rangs au milieu de terrain après un mauvais début de saison.

Cependant, les Bianconeri pourraient faire face à une forte concurrence pour la signature du vainqueur de la Coupe du monde 2018, puisque le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont également été crédités d'un intérêt pour s'attacher ses services.

Si United ne parvient pas à trouver un accord de prolongation avec Pogba, il sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec l'un des trois clubs en question au tournant de l'année. L'engagement de Pogba pour la cause de United a été remis en question tout au long de son deuxième passage au club, et les critiques demeurent nombreuses cette année.

Le joueur de 28 ans n'a pas marqué lors de ses 13 apparitions toutes compétitions confondues, et a été suspendu après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite 5-0 des Red Devils contre Liverpool. Pogba est actuellement indisponible en raison d'une blessure à la cuisse et aucune date définitive n'a été donnée pour son retour pour le moment.