MERCATO | L'Inter Milan officialise le départ d'Alexis Sanchez

Alors qu'il lui restait un an de contrat avec l'Inter, Sanchez l'a résilié par consentement mutuel. Désormais libre, il pourrait rejoindre l'OM.

C'est par un court communiqué que l'Inter Milan a annoncé le départ d'Alexis Sanchez : « Le FC internazionale Milano annonce qu'il a trouvé un accord pour résilier par consentement mutel le contrat de l'attaquant chilien Alexis Sanchez. Le club tient à remercier Alexis pour ses trois saisons chez les Nerazzurri, couronnées par trois trophées et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Agé de 33 ans, Alexis Sanchez n'entrait plus dans les plans du coach intériste, Simone Inzaghi et a donc trouvé un accord pour quitter le club milanais un an avant la fin de son contrat.

Désormais libre de tout contrat, le joueur devrait rapidement rebondir ailleurs et peut-être du côté de l'Olympique de Marseille. Le président du club phocéen, Pablo Longoria, a d'ailleurs réaffirmé, dimanche soir sur Amazon Prime Video, que le profil du joueur l'intéressait : « Dire qu'il va jouer à l'OM, non. Dire que c'est un joueur avec qui on a des conversations, oui. C'est un profil qui matche complètement avec ce qu'on veut mettre en place. »