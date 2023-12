Mercato d’hiver 2024 : Toutes les dates de début et fin de tous les championnats

Bientôt c’est le début du mercato. Voici toutes les dates de début et fin du mercato dans tous les grands championnats.

Début de la nouvelle année, le mercato hivernal sera officiellement lancé. Mais les dates de l’ouverture du marché et de clôture varient d’un championnat à un autre. GOAL vous présente toutes les dates des championnats en vue en ce moment.

La France ouvre dès la nouvelle année

Dans six jours, l’année 2023 sera derrière nous. A l’instar d’autres continents, l’Europe lance officiellement au tout début de la nouvelle année 2024. Les dates d’ouverture varient d’un championnat à un autre. Mais, les cinq grands championnats d’Europe terminent le mercato à la même date. En France, le mercato hivernal ouvrira ses portes officiellement dès le lundi 1er janvier 2024. Ouvert à cette date, le marché fermera ses portes le jeudi 1er février à 23h59.

Tout comme la France, l’Allemagne et l’Angleterre lancent officiellement le mercato hivernal dès le lundi 1er janvier. De leur côté, l’Espagne et l’Italie démarrent 24 heures plus tard, notamment le mardi 2 janvier 2024.

Allemagne : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Angleterre : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

France : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Espagne : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Italie : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024.

Les autres championnats d’Europe et l’Arabie Saoudite

En dehors des cinq grands championnats européens, le mercato hivernal lancera les hostilités à diverses dates dans d’autres championnats d’Europe. Aux Pays-Bas, le 2 janvier est retenu pour ouvrir le mercato hivernal. Quant au Portugal, les clubs pourront commencer à signer ou vendre officiellement les joueurs dès le 3 janvier. La date de clôture est la même que le big five européen, le 1er février. En Belgique, il faut attendre jusqu’au 5 janvier pour voir le marché ouvrir ses portes. Très active l'été dernier, l'Arabie Saoudite verra son mercato hivernal s'étendre du 1er au 30 janvier. De son côté, la Suisse peut recruter ou vendre du 18 janvier au 15 février.

La Turquie devra attendre jusqu’au 11 janvier pour son mercato qui va durer jusqu’au vendredi 9 février. En Russie, le mercato ouvre du 25 janvier au 22 février.

Arabie Saoudite : du lundi 1er janvier au mardi 30 janvier 2024

Pays-Bas : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Portugal : du mercredi 3 janvier au vendredi 2 février 2024

Belgique : du vendredi 5 janvier au jeudi 1er février 2024

Turquie : du jeudi 11 janvier au vendredi 9 février 2024

Suisse : du jeudi 18 janvier au jeudi 15 février 2024

Russie : du jeudi 25 janvier au jeudi 22 février 2024.