Mauricio Pochettino livre ses vérités sur son passage au PSG et fracasse le club

L’institution Paris Saint-Germain a pris un nouveau coup. Mauricio Pochettino n’a pas hésité à tacler la direction au micro de Radio Marca.

Sans poste depuis son départ du Paris Saint-Germain en juillet dernier, le coach de 50 ans a eu le temps de faire le point. Entrainer l’équipe première du PSG est un poste ingrat selon le technicien argentin. Ce dernier n’a pas ménagé le club francilien.

Aucune reconnaissance pour Pochettino

« Tout le monde regarde de haut le travail de l'entraîneur, a confié Mauricio Pochettino dans une déclaration au média espagnol. Surtout quand on gagnait, c'était grâce au talent individuel et si on perdait, c'était la faute de l'entraîneur ».

L’Argentin nourri donc la critique adressée au Paris Saint-Germain au sujet du manque de confiance accordé aux différents entraineurs qui se sont succédés sur le banc durant les dernières années. L’ancien coach des Spurs de Tottenham est aussi revenu sur la difficulté de gérer un groupe avec de nombreuses stars.

« La conception d'une telle équipe a été un défi très difficile, avec beaucoup d'inconnues. Toutes ces personnalités, avec ce talent, dans une équipe, ça n'est jamais arrivé qu'à Paris, a-t-il ajouté... Nous nous sommes retrouvés avec neuf ou dix joueurs qui étaient capitaines de leur équipe nationale. Je pense que c'était une expérience incroyable qui ne se reproduira plus jamais dans le monde ».

Tenía muchas ganas de preguntarle a Mauricio Pochettino sobre qué pensó y por qué no metió un centrocampista por un delantero tras el gol de Benzema en el Bernabéu. Esto nos ha respondido.



Mauricio Pochettino est désormais à la recherche d’un nouveau point de chute. Libre de tout engagement, le technicien argentin est annoncé dans le viseur de plusieurs formations européennes. Il est aussi candidat à la succession de Gareth Southgate au poste d’entraineur de l’équipe d’Angleterre.