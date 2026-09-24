Les médias se sont remplis de déclarations des joueurs candidats au Ballon d'Or, tandis que des clubs ont lancé des campagnes pour promouvoir leurs joueurs dans l'espoir de remporter le prestigieux trophée.

Et alors que la campagne médiatique des différents candidats s'intensifie, certains membres du jury du Ballon d'Or ont accepté de s'exprimer publiquement.

Les discussions se sont multipliées ces derniers jours autour de Lamine Yamal et Kylian Mbappé, en passant par Kvaratskhelia, Harry Kane et Ousmane Dembélé, certains ayant affirmé leur légitimité à remporter le Ballon d'Or, tandis que d'autres ont été désignés par des stars différentes.

Un tumulte médiatique sans précédent

Il existe 3 critères pour choisir les candidats au Ballon d'Or : la performance individuelle et la personnalité décisive et influente, la performance collective et un palmarès étoffé, ainsi que l'intégrité et le fair-play.

Certains candidats ne respectent peut-être pas nécessairement le troisième critère, mais passons au point suivant. Le plus important est de convaincre les 100 membres du jury de la légitimité du candidat à remporter le trophée.

Le jury est composé d'un journaliste par pays, à savoir les 100 premiers pays au classement FIFA.

Le journal « Le Parisien » a contacté plusieurs membres du jury, mais aucun d'entre eux n'a souhaité apparaître dans les médias.

Yazid Ouahib, membre du jury représentant l'Algérie, a accepté de discuter de cette étrange course au Ballon d'Or 2026. Ouahib a déclaré : « Je suis membre du jury depuis 2007, et je dois dire que nous avons assisté ces deux dernières années à des campagnes électorales comme nous n'en avions jamais vu auparavant. Tous ces entretiens, tous ces commentaires ne sont qu'une distraction qui n'influence pas mon vote. »

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Et il a ajouté : « Les choses s'échauffent, mais cela ne change rien. Nous suivons ces événements de loin. Je ne peux pas parler au nom de mes collègues, mais je pense que tout cela ne devrait pas influencer leur vote. Au final, c'est une question de conscience. »

Une stratégie inutile

Son homologue suédois, Anders Bengtsson, a affirmé qu'il n'avait pas été influencé par les déclarations répétées des candidats favoris.

Il a déclaré : « Ces campagnes ne m'influencent absolument pas. Il n'est pas impossible qu'elles influencent certains votants. Car si j'étais hésitant entre deux joueurs, certaines statistiques ou certains arguments pourraient peut-être faire pencher la balance en faveur de l'un d'eux. Mais cela ne se produirait que si je n'avais pas mûrement réfléchi avant de voter. »

L'ancien rédacteur en chef du magazine « France Football », Pascal Ferré, qui a voté pour la France pendant sept ans, a également critiqué la stratégie de communication adoptée ces derniers jours.

Il a déclaré : « Les membres du jury ne sont pas naïfs. Ils ont suffisamment d'expérience et de conscience pour juger et évaluer un joueur sans avoir besoin d'entendre la phrase : il est le meilleur dix ou 15 fois. »

Et il a ajouté : « Quand je dis que le vainqueur du Ballon d'Or peut se perdre au milieu du vacarme médiatique, je le pense au moment où il domine grossièrement les discussions et donne aux membres du jury le sentiment d'être soumis à une pression. Ce tumulte orchestré par certains peut finir par déranger les votants, car il s'agit d'une manipulation évidente. »

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