Luis Enrique ou Mbappé, qui est fautif ? Un ancien du PSG tranche

Un ancien joueur du PSG a départagé mardi, Luis Enrique et Kylian Mbappé, toujours au centre des débats.

Les propos de Luis Enrique sur Kylian Mbappé continuent de faire parler dans le monde du football. Alors que l’entraineur espagnol avait reproché à l’attaquant français, son manque d’implication dans le jeu, plusieurs personnalités avaient pris la défense de l’ancien de Monaco. Présent sur la Chaîne L’Equipe mardi, un ancien joueur du PSG a enfin révélé qui des deux protagonistes avait raison.

Getty

Le contexte de la guéguerre entre Luis Enrique et Mbappé

Le 11 novembre dernier lors de la 12e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé avait permis au PSG de prendre les rênes de la Ligue 1 en plantant un triplé contre Reims. Mais à la surprise générale, l’international français essuyait publiquement les critiques de son entraineur, Luis Enrique, au coup de sifflet final. Le technicien espagnol reprochait à Kylian Mbappé son désintéressement de ce qui se passait sur les autres parties du terrain. « Je ne suis pas vraiment content de lui aujourd’hui. Sur les buts qu’il marque, je n’ai rien à dire. Mais il peut être meilleur sur certaines choses. Je le lui dirai. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais on a besoin qu’il en fasse plus. Peut-être que je me trompe », avait notamment déclaré Luis Enrique.

L'article continue ci-dessous

Jérôme Alonzo donne raison à Luis Enrique

La déclaration de Luis Enrique sur Kylian Mbappé avait provoqué une vague de réactions des observateurs du football français. Si certains ont donné raison à l’ancien coach du Barça, d’autres ont préféré défendre le style du champion du monde 2018. Cependant, pour Jérôme Alonzo, c’est Luis Enrique qui a raison. L’ancien gardien du PSG estime que le tacticien espagnol est dans son rôle lorsqu’il reprend Mbappé sur certains faits de jeu. Pour lui, Kylian Mbappé a tout intérêt à respecter les consignes de Luis Enrique, pour le bien de l’équipe.

Getty

« Luis Enrique, ça respire un truc. On a toujours pensé que pour que ce PSG progresse alors il fallait une figure d’autorité et de référence. Admiration, le mot serait un peu grand. Et Luis Enrique, c’est un joueur référencé et un coach référencé. Quand il se pose devant toi et te dit qu’il faut faire plus... On est tous conscients, et Mbappé en premier, que pour aller aux standards du top 4 européen, il manque un peu. La petite pique après Reims voulait dire « Ce que tu fais offensivement, je savais que tu savais le faire, mais quand on se fait fracasser, il faut que tu sois là car c’est toi le boss », a lâché Jérôme Alonzo.