LISTE : tous les vainqueurs de la Ligue des Champions

Chelsea a battu Manchester City 1-0 dans une finale de la Ligue des champions entièrement anglaise lors de la saison 2020-21, et les deux équipes sont de nouveau en lice pour le trophée maintenant que la compétition 2021-22 est en cours. Un but de Kai Havertz en première période a suffi aux Blues pour battre les champions en titre de la Premier League, dont l'attente de leur première couronne continentale a été prolongée d'un an. Chelsea compte désormais deux Ligues des champions dans son armoire à trophées, mais quels sont les clubs qui en ont remporté le plus dans l'histoire du football ?



Goal se penche sur la question.

Qui compte le plus de titres en Europe ?



Le Real Madrid a remporté 13 Ligues des champions, remportant sa première en 1956 et la plus récente en 2018. L'AC Milan est deuxième de la liste avec sept victoires, tandis que le Bayern Munich et Liverpool en ont tous deux six et que le FC Barcelone en a cinq à son actif. Au total, 22 équipes ont remporté la C1 depuis sa création lors de la saison 1955-56.

Chaque finale de C1 et chaque vainqueur