Lille, Galtier tresse des louanges à Yazici

Auteur d'un triplé, le milieu offensif de Lille Yusuf Yazici a été louangé par son coach.

Après avoir vécu une période difficile à l'entame de saison, Yusuf Yazici s'est régalé face au Sparta Prague (4-1) jeudi en . De quoi susciter l'admiration de son coach, Christophe Galtier.

"Il nous apporte quelque chose de différent dans le jeu : son pied gauche, sa frappe, sa clairvoyance. J'avais pris l'option de le faire démarrer sur le côté, c'était la mauvaise option et il fallait corriger assez rapidement", a analysé le coach du LOSC après le match de son poulain.

"Quand il s'est retrouvé entre les lignes, il est clairvoyant et a aussi un bon pied. Il est obsédé par le but. C'était important pour lui et pour l'équipe. Je suis très content pour lui. Ces derniers temps, il n'était pas heureux, et là je peux vous dire qu'il était heureux dans le vestiaire", a encore louangé l'entraîneur du LOSC en conférence de presse.