Ligue 1, le PSG égale un record de l’OL après la victoire à Marseille

Vainqueur de l’Olympique de Marseille, dimanche soir, le Paris Saint-Germain a égalé un record détenu par l’Olympique Lyonnais.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a battu l’Olympique de Marseille (0-2) au Stade Orange Vélodrome. C’était à l’occasion de la rencontre en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire, la formation dirigée par Luis Enrique rejoint l’Olympique Lyonnais, seul détenteur d’un record.

Paris égale l’OL

Sans une aide conséquente de Kylian Mbappé, qui a disputé son dernier Classique français, le Paris Saint-Germain s’est régalé au Stade Orange Vélodrome, ce dimanche. Les hommes encadrés par Luis Enrique, grâce à des buts de Vitinha (53e) et de Gonçalo Ramos (85e), se sont imposés pour arrêter l’invincibilité de l’OM à domicile. A l’occasion, Paris a égalé un vieux record de l’Olympique Lyonnais.

Avec sa victoire du dimanche au Vélodrome, les champions de France ont en effet égalé le record d'invincibilité à l’extérieur, qui était jusque-là détenu par l’OL grâce aux 21 matchs sans défaite entre mars 2005 et avril 2006. La dernière défaite du PSG à l’extérieur remonte à février 2023 au stade Louis II quand le club francilien a été battu par l’AS Monaco (3-1). Paris va tenter de battre ce record lorsqu’il sera en déplacement à Lorient le 24 avril prochain pour ce qui sera du match en retard de la 29e journée. Début mars, le PSG avait établi la plus longue série d’invincibilité de son histoire.

Le PSG vise le quadruplé

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Luis Enrique peut réaliser une saison incroyable avec la formation de la capitale française. Le technicien espagnol, qui a déjà remporté le Trophée des champions avec le PSG en battant Toulouse (2-0) en finale, le 3 janvier dernier, a encore la chance de soulever trois autres trophées.

Déjà avec un avantage remarquable sur son dauphin du Stade Brestois (2e, 50 points) en Ligue 1, le Paris Saint-Germain (1er, 62 points) pourrait conserver son titre de champion de France. En plus de cela, le club francilien pourrait viser son premier trophée en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous avec le FC Barcelone en quarts de finale (10 et 16 avril). En Coupe de France, Paris reste encore en course. Les Franciliens affrontent d’ailleurs le Stade Rennais ce mercredi 3 avril pour le compte des demi-finales.