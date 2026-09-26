Le Bayern Munich surveille la situation de l'une des stars de l'Atlético Madrid, en vue d'une possible démarche pour le recruter lors des prochaines périodes de transferts, selon un rapport de presse espagnol.

Le quotidien madrilène « AS » a en effet rapporté ce samedi que le club bavarois suit de près la situation de Marcos Llorente et place le joueur parmi ses cibles potentielles, en raison de sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

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Le contrat de Llorente avec l'Atlético Madrid expire à l'été 2027, ce qui signifie qu'il pourra négocier avec d'autres clubs à partir de janvier prochain, s'il ne prolonge pas son contrat avec le club espagnol. Selon le journal allemand « sport1 », le Barça suit également la situation du joueur avec intérêt.

Llorente (31 ans) a rejoint les Colchoneros en 2019 et a disputé plus de 300 matchs sous le maillot de l'équipe. Il a également remporté récemment la Coupe du monde avec la sélection espagnole, avant d'annoncer sa retraite internationale.

L'ancien joueur du Real Madrid est capable d'évoluer au milieu de terrain ou comme arrière droit, ce qui pourrait en faire une option attrayante pour l'entraîneur Vincent Kompany, d'autant plus que le milieu de terrain du club bavarois a essuyé des critiques cette saison.



