La nouveauté introduite par la FIFA pour la Coupe du monde féminine

Disputée du 20 juillet au 20 août 2023, la Coupe du monde féminine fera place à une nouveauté introduite pour la première fois par la FIFA.

Cet été, c'est le retour de la Coupe du monde féminine de football. Et si la compétition connaît des difficultés pour se vendre auprès des diffuseurs, ce problème de visibilité médiatique ne semble pas trop inquiéter la FIFA qui a tout de même décidé d'introduire une nouveauté pour cette 9ème édition du tournoi mondial féminin disputée cet été en Australie et Nouvelle-Zélande.

Une nouveauté en Coupe du monde féminine

Lors de la dernière édition, disputée en France en 2019, la FIFA avait distribué 30M de dollars en prix aux 24 nations qualifiées. Cette année, l'instance mondiale a suivi l'évolution du football féminin et gonflé son enveloppe à 110M réparties entre 32 équipes. Mais, plus encore, un nouveau système a été mis en place pour que chaque joueuse soit assurée de toucher au minimum 30.000 dollars, chiffre qui évoluera en fonction des performances de leur équipe dans le tournoi.

En cas de qualification en huitièmes de finale, chaque sportive verra son versement doublé pour atteindre 60.000 dollars, puis 90.000 en cas de quarts de finale. La quatrième place garantira 165.000 dollars contre 180.000 pour l'équipe médaillée de bronze. La sélection battue en finale débloquera 195.000 dollars pour ses joueuses tandis qu'un sacre rapportera 270.000 dollars à chaque championne du monde.

Une répartition bien plus équitable qui permettra aux petites nations d'être autant récompensées que les cadors, dans un processus d'égalitarisme de plus en plus en vogue dans le monde du football. En attente de salaires masculins et féminins communs? C'est en tout cas la route que cela semble emprunter.