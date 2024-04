La compo de l’OM contre Toulouse : Le onze inattendu de Gasset

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, va innover dans son onze contre Toulouse dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte ce dimanche Toulouse à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre aux enjeux très importants pour les deux équipes qui se suivent en championnat. L’OM (10e, 39pts) et le Téfécé (11e, 36pts) doivent tous les deux remporter ce match pour se rapprocher des places européennes dans ce sprint final où toutes les places sont chères. C’est une occasion de battre un concurrent direct que Jean-Louis Gasset ne souhaite pas manquer. Cependant, l’entraineur olympien est contraint de composer avec une équipe décimée.

L’OM doit se relancer en Ligue 1

Trois jours après sa qualification en demi-finale de Ligue Europa , l’OM fait déjà son retour sur les terrains de Ligue 1. Ce dimanche, c’est sur la pelouse de Toulouse que le club marseillais se déplace pour tenter de se relancer dans la course à l’Europe. La victoire est impérative pour les Phocéens qui restent sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Dans ce sens, Jean-Louis Gasset a décidé d’aligner un onze inattendu mais qu’il croit capable de s’imposer face aux Violets.

Gasset bricole en défense

L’OM se présente avec une équipe très décimée face au Téfécé ce dimanche. Si Jean-Louis Gasset devrait rester fidèle à son 4-3-3 habituel, le technicien français va innover à plusieurs postes. Dans les buts, Pau Lopez devrait tenir sa place contre les Violets. C’est sur la ligne défensive que Gasset va bricoler. Privé de Chancel Mbemba, blessé et Samuel Gigot, suspendu, le technicien français devrait associer Pape Gueye à Leonardo Balerdi dans l’axe. A droite, c’est Amir Murillo, de retour dans le groupe, qui devrait pallier le forfait de Jonathan Clauss. Le couloir gauche de la défense devrait alors être occupé par Ulisses Garcia.

Les choix forts de Gasset au milieu et en attaque

Dans l’entrejeu, Jean-Louis Gasset fait également face au forfait de Valentin Rongier et à la suspension d’Amine Harit. Le milieu de l’OM devrait alors être composée de Jean Onana, Geoffrey Kondogbia et Azzedine Ounahi. En attaque où Ismail Sarr peine à faire son retour, c’est Iliman Ndiaye qui devrait être associé à Pierre-Emerick Aubameyang et Faris Moumbagna.

La compo attendue de l’OM contre Toulouse

Lopez – Murillo, Gueye, Balerdi, Garcia – Onana, Kondogbia, Ounahi – Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna