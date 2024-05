L'inattendue réaction de Cristiano Ronaldo après l’annonce de retraite de Toni Kroos

Ancien coéquipier de Toni Kroos, Cristiano Ronaldo a adressé un message à l’Allemand après l’annonce de sa retraite.

Ce mardi, Toni Kroos a annoncé qu’il prendra officiellement sa retraite après l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Après l’annonce du milieu central allemand, Cristiano Ronaldo envoie un message spécial à son ancien coéquipier.

Le Real rend hommage à Kroos

Après 10 années passées à la Maison Blanche où il a remporté 22 titres en 463 matchs disputés, Toni Kroos a jugé bon de mettre un terme à sa carrière. Dans un message sur Instagram, ce mardi, le milieu de terrain a annoncé qu’il arrête le football après l’Euro 2024. Après l’annonce, le Real Madrid a rendu un bel hommage à son joueur.

« Le Real Madrid CF annonce que Toni Kroos a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel après l'Euro 2024. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l'histoire du Real Madrid et qui est l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial », a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué sur son site internet.

Le message de CR7 à Kroos

Après avoir partagé les vestiaires du Real Madrid entre 2014 et 2018 avant son départ pour la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a rendu un bel hommage à Toni Kroos après son annonce. En réponse au message de Kroos sur son compte Instagram, le quintuple Ballon d’Or salue l’ancien du Bayern Munich.

Getty Images

« Merci pour tout, Toni ! Quel honneur d'avoir partagé le terrain avec toi. Tout le meilleur pour l'avenir ! », a écrit l’ancien attaquant de Manchester United. Toni Kroos appréciera le message de son ancien coéquipier et meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.