Le très bel hommage du Real Madrid à Toni Kroos après son annonce

Après avoir annoncé qu’il part en retraite cet été, Toni Kroos reçoit un hommage très bien mérité de la part de son club de cœur.

Grand nom du football mondial, Toni Kroos ne sera plus sur les terrains dès la saison prochaine. Ce mardi 21 mai 2024, le milieu de terrain allemand a officiellement annoncé qu’il met un terme à sa carrière après l’Euro 2024, qui se déroulera sur sa terre d’origine.

Kroos prend sa retraite

Contrairement aux rumeurs qui évoquaient une prolongation du contrat de Toni Kroos au Real Madrid, le milieu central allemand a surpris tout le monde par son annonce, ce mardi. Dans un message sur son compte Instagram, l’ancien du Bayern Munich a indiqué qu’il quitte le football après l’Euro 2024 qui se joue du 14 juin au 14 juillet prochain. Il jouera donc son dernier match avec la Maison Blanche le 1er juin lors de la finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

« 17 juillet 2014 - le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie de footballeur - mais surtout comme personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison ce chapitre prend fin. Je n'oublierai jamais cette insolente période de réussite ! Je voudrais remercier tout particulièrement tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance (…) Comme je l'ai toujours dit : le Real Madrid est et sera mon dernier club. Je suis heureux et fier, que dans mon esprit j'ai trouvé le bon moment pour ma décision et que je puisse la choisir par moi-même. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau de performance. (…) En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après le championnat de l'Euro », a déclaré le milieu central.

L’hommage du Real à Kroos

Après l’annonce du joueur de 34 ans, le Real Madrid a tenu à rendre un bel hommage à son milieu de terrain sur les réseaux sociaux avant un potentiel adieu en fin de saison, notamment après la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

GOAL AR / Getty

« Le Real Madrid CF annonce que Toni Kroos a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel après l'Euro 2024. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l'histoire du Real Madrid et qui est l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial », a indiqué la Maison Blanche.

Pour rappel, Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en 2014. Pendant ses 10 années à la Maison Blanche, l’Allemand a remporté 22 titres en 463 matchs disputés. Entre autres trophées, Kroos compte 4 Ligue des champions, 5 Mondiaux des Clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, 1 Coupes du Roi 4 Supercoupes d'Espagne.