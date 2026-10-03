Koundé dans une nouvelle impasse : Zidane répète ce qu'a fait Flick

Jules Koundé continue de peiner à s'assurer une place de titulaire, que ce soit avec le Barça ou avec l'équipe de France, après l'échec de Zinédine Zidane à changer la situation du défenseur, devenu un habitué du banc des remplaçants lors de la plupart des matches de son équipe, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol "Mundo Deportivo".

Koundé, âgé de 27 ans, a rejoint le rassemblement de l'équipe de France après être entré en jeu comme remplaçant lors de six des sept matches disputés par le Barça en Liga, n'ayant été titularisé que face au Rayo Vallecano. Il n'a par ailleurs pas participé aux trois derniers matches contre Levante, le Racing Santander et Séville, après être entré en jeu comme remplaçant face à Valence à la suite de la blessure d'Eric García.

Zidane avait donné un coup de pouce moral à Koundé au début de sa mission avec l'équipe de France, en le choisissant comme quatrième capitaine derrière Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot. Il l'avait également titularisé au poste d'arrière droit lors de la victoire contre la Turquie sur le score d'un but à zéro, où il a disputé l'intégralité de la rencontre.

Mais la situation a vite changé, Zidane préférant faire confiance à Pierre Kalulu, joueur de la Juventus, au poste d'arrière droit face à la Belgique puis à l'Italie, tandis que Koundé est resté sur le banc des remplaçants durant les deux matches sans entrer en jeu. Le prochain duel face à la Belgique demeure un test important pour déterminer si Kalulu s'est assuré sa place de titulaire ou si Zidane reviendra à sa politique de rotation entre les joueurs.

Au Barça, la situation de Koundé ne semble pas meilleure, d'autant que Hansi Flick avait affirmé auparavant qu'il comptait sur Eric García au poste d'arrière droit, et qu'il avait évoqué avec Koundé la possibilité d'un retour au poste de défenseur central, où il avait brillé lors de sa première saison avec l'équipe.









Flick a déclaré au sujet de Koundé : "C'est un joueur professionnel de très haut niveau. Il doit se battre pour sa place, et il donne le meilleur de lui-même à l'entraînement. Je lui ai aussi parlé de la possibilité de jouer comme défenseur central, car il avait livré une prestation remarquable lors de sa première saison avec nous et nous souhaitons le revoir au même niveau."

L'entraîneur allemand a ajouté que la concurrence au sein de l'équipe sert les intérêts du Barça, soulignant que ses décisions sont toujours liées à ce qu'il juge le meilleur pour l'équipe, et non à un joueur en particulier.

Ainsi, Koundé se retrouve face à un double défi pour reconquérir sa place, après être passé du statut d'élément incontournable au Barça et en équipe de France à celui d'un joueur confronté à une rude concurrence pour son poste, au milieu de signes indiquant que sa bataille pour retrouver le onze de départ n'est pas encore terminée.







