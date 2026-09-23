La course au Ballon d'Or s'est enflammée, surtout après que certains des candidats ont évoqué leur légitimité à décrocher ce prix prestigieux, dont l'ailier du Barça, Lamine Yamal, qui affrontera l'Angleterre et sa star Harry Kane, samedi prochain, en ouverture de la Ligue des nations.

À ce sujet, Kane a affirmé qu'il n'était pas dans sa nature de faire sa propre promotion publiquement, comme le font certains prétendants au Ballon d'Or, tout en précisant au passage son envie de remporter le trophée, qui sera décerné le 26 octobre prochain.

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Le capitaine de la sélection anglaise et star du Bayern Munich figure parmi les principaux candidats au trophée, après une saison au cours de laquelle il a inscrit 73 buts. Yamal, lui, avait semblé critiquer la candidature de Kane, en insistant sur le fait que le Ballon d'Or devait revenir au « meilleur joueur du monde », et non à celui qui « marque 80 buts ».

L'international espagnol a qualifié de « rêve » le fait de remporter le trophée décerné par le magazine français « France Football », tandis que Kylian Mbappé, star du Real Madrid et de la sélection française, a lui aussi fait part de son envie de le gagner.

À propos de la multiplication des prises de parole de certains de ses concurrents autour du trophée ces dernières semaines, Kane a déclaré, au moment où le vote débutait : « Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans cette situation. »

L'ancienne star de Tottenham a ajouté, dans des propos rapportés par le journal britannique « The Standard » : « Il est évident que le Ballon d'Or a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années, essentiellement à cause des réseaux sociaux, de tout ce vacarme et de tous les débats qui l'entourent. »

Et de poursuivre : « De mon côté, il n'est pas dans ma nature de parler de moi de cette manière. Je reste très fier de ce que j'ai accompli. Et sur le principe, je sais que ce que j'ai réalisé la saison dernière était au niveau de n'importe qui. Donc je ne veux pas non plus m'y dérober. Mais au bout du compte, mon état d'esprit, c'est d'aller de l'avant. »

« Un timing difficile »

Kane a enchaîné : « Le timing du Ballon d'Or est difficile, parce que tu es déjà engagé dans une nouvelle saison, concentré sur ce que tu peux y accomplir. Et après chaque match, on te demande de parler de ce que tu as fait la saison dernière. C'est donc difficile pour moi de l'assimiler. Mais de mon côté, ce serait incroyable de le gagner, et j'en serais extrêmement fier. »

L'attaquant du Bayern Munich a poursuivi : « Je pense que je suis assurément dans la course pour le remporter, sans aucun doute. Le temps donnera la réponse, et les votants voteront pour qui ils voudront. »

Quant à savoir si le fait d'accorder plus ou moins d'interviews de la part des autres candidats a une incidence, Kane a répondu : « Cela a une incidence sur le plan médiatique et sur le débat autour du trophée, c'est certain. Pour ce qui est des votants eux-mêmes, je n'en suis pas sûr à cent pour cent. Je pense qu'ils voteront pour celui qu'ils jugent méritant, ils disposeront des informations et des statistiques, et ils décideront. »

Il a complété : « De mon côté, cela me fait plus plaisir que ce soient les autres qui parlent de moi, des coéquipiers, d'anciens joueurs, ou quiconque saluant ce que j'ai accompli. Cela me rend plus fier que d'essayer de parler de moi-même. »

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