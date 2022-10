Juventus-PSG : vers une charnière Ramos-Marquinhos, Soler en pôle pour remplacer Neymar

Christophe Galtier devrait laisser Kimpembe sur le banc et donner à nouveau sa chance au milieu espagnol qui reste sur deux buts en 2 matches.

Christophe Galtier a promis du travail. Quelques instants après la victoire face à Troyes et surtout les trois buts encaissés (4-3), le technicien parisien a promis des corrections pour éviter de prendre trois buts en Ligue des champions qui serait, selon lui, synonyme de défaite.

Dans son travail du jour, le PSG a poursuivi sur son schéma des derniers matchs à trois au milieu. En prévision de la rencontre de mercredi à Turin, l’entraîneur de la capitale devrait reconduire les trois milieux de terrain qui ont donné satisfaction lors du Classique (1-0, le 16 octobre) : Vitinha, Verratti et Ruiz.

Nuno Mendes en capacité de démarrer ?

En vue de ce match décisif, plusieurs interrogations demeurent. Qui sera le remplaçant de Neymar, suspendu pour ce déplacement important dans le Piémont ? La tendance est à la reconduction du trio offensif aligné face à Ajaccio (3-0, le 21 octobre) avec Carlos Soler, auteur de deux buts lors des deux dernières rencontres, en pointe basse.



Derrière, le passage à quatre va amener la gestion d’une nouvelle concurrence, avec trois défenseurs pour deux postes. Compte-tenu du retour compliqué de Kimpembe face à l’Estac samedi et de son manque de repères, Galtier devrait faire démarrer Ramos et Marquinhos.



Le dernier point d’interrogation réside à gauche pour savoir si Nuno Mendes est en capacité de démarrer. Le staff a été impressionné par son retour à l’entraînement il y a plus d'une semaine après avoir été touché aux ischios-jambiers . Si son retour a été accompagné avec précaution, la possibilité de le voir démarrer est envisageable malgré seulement cinq minutes disputés face à Troyes.