INFO GOAL - PSG : Marco Verratti et Presnel Kimpembe de retour à l'entraînement collectif

Marco Verratti et Presnel Kimpembe seront-ils aptes pour la Ligue des champions ? Rien n'est encore acté mais l'optimisme règne du côté du PSG. Et les signaux envoyés par les deux joueurs depuis plusieurs jours sont positifs.



Victime d'un choc à la hanche gauche lors de la rencontre face à l'OM (0-0, le 24 octobre), l'Italien souffrait d'une lésion profonde des muscles obliques. Paris avait alors estimé son indisponibilité à 4 semaines.



Pour l'international français, une lésion aux ischios jambiers de la cuisse gauche, contractée lors du match de C1 contre Leipzig (2-2, le 3 octobre), devait l'obliger à observer des soins pendant 10 jours, toujours selon le club. Plutôt quinze selon un de ses proches.





Messi a joué 90 minutes contre le Brésil et "se sent bien"





Kimpembe aurait même d'excellentes sensations depuis plusieurs jours, contrairement à son début de saison, marqué par des douleurs à une cheville. Sans que le défenseur ne s'en plaigne mais qui ont pu influencer ses performances.



A une semaine du choc contre les Citizens, les deux joueurs sont en bonne voie pour retrouver le groupe. Mardi, ils ont d'abord pu s'entraîner individuellement en retouchant le ballon et ce mercredi, ils ont pu effectuer une partie de l'entraînement collectif du PSG.



Parti en sélection alors qu'il sortait à peine d'une blessure à un genou, Lionel Messi devrait aussi être disponible dès samedi contre Nantes. Après avoir disputé 15 minutes face à l'Uruguay (1-0, le 13 novembre) et avoir demandé à être ménagé par précaution, l'Argentin a disputé l'intégralité de la rencontre face au Brésil. Et même s'il n'est pas encore à 100% physiquement, "il se sent bien" assure un proche.



De bonnes nouvelles avant de retrouver les internationaux jeudi matin au camp des Loges.