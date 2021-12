INFO GOAL - Économie : ce que le transfert de Messi a changé au PSG

"Un joueur magique" pour "un jour historique". Le 11 août dernier, dans l’auditorium du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, affichait un très grand sourire. Et pour cause, il présentait ce jour-là Lionel Messi. Après de nombreux qualificatifs élogieux, le président parisien rappelait que l’ancien Barcelonais n’était pas que l’homme au six Ballon d’or (à l’époque) mais aussi "un grand actif. D'un point de vue commercial, l'impact est incroyable."

Un peu plus de quatre mois après son arrivée, quel impact Lionel Messi a-t-il eu sur le PSG ? Si sur le terrain, les premiers mois de Lionel Messi ne sont pas (encore) une réussite totale (6 buts et 5 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues), la partie business affiche déjà un bilan plus que positif. Et Paris peut déjà se frotter les mains.

Avant même que l’Argentin n’arrive dans la capitale, les équipes parisiennes avaient travaillé sur des projections « pour savoir si cette arrivée avait un sens sur le plan financier, explique le directeur du sponsoring, Marc Armstrong, à Goal. On a eu immédiatement une augmentation significative des offres et même avant qu’il ne signe officiellement à Paris, il y a eu beaucoup de demandes. Nous avons vraiment senti un impact dans tous nos secteurs commerciaux : du sponsoring au merchandising en passant par l’hospitalité et la billetterie. Notre communauté a également atteint un niveau record, avec 150 millions de fans sur les réseaux sociaux."

Déjà un million de maillots du PSG vendus

Avec ses collections et les gammes associées (notamment Jordan), le PSG pense être parmi les clubs qui ont vendu le plus de maillots dans le monde. « Nous pensons que l'année dernière nous avons vendu plus de maillots que n'importe quel autre club », assure Marc Armstrong. Et cette année sera encore meilleure. « C’est certainement le meilleur lancement de maillot en termes de ventes avec au moins une augmentation de la demande de 30 à 40%. »

Selon nos informations, le club a déjà écoulé près d’un million de maillots cette saison. Un chiffre que n’a pas souhaité confirmer Armstrong qui précise simplement que la vente des maillots a été ralentie par des questions d’approvisionnement et des délais de fabrication, ainsi que des contraintes liées à la Covid-19. « La demande a été énorme. Et si nous pouvions produire plus, nous vendrions encore plus."

Des partenaires qui s’engagent au prix du PSG

C’est certainement l’une des parties du business parisien qui a été la plus touchée depuis le mois d’août. Quelques jours avant l’arrivée de Messi dans la capitale, le PSG signait un partenariat avec Autohero, une marque de vente de voitures d’occasion.

Depuis, le prix demandé par le club a quelque peu changé, c’est un euphémisme. « En effet, il y a eu un impact et les partenaires s’engagent à notre prix. Auparavant, la demande était déjà forte mais dorénavant elle est plus grande que jamais », constate Marc Armstrong. Sur la partie sponsor, les deals de plus faibles catégories rapportaient entre 3 et 5 millions d’euros par an. L’arrivée de « la Pulga » a changé la donne et fait augmenter la jauge entre 5 et 8 millions d’euros.

Au cours des quatre derniers mois, Paris s’est engagé avec Crypto.com, Smart Good Things et Gorillas. Au cours des trois dernières saisons, ce sont 35 partenariats qui ont été signés. "Notre objectif n’est pas de faire 150 partenariats mais d’être plus sélectif. Nous choisissons avant tout nos partenaires en fonction de leurs projets et de leurs valeurs. », détaille le directeur du sponsor à propos de la stratégie parisienne avant de promettre : « Nous signerons d’autres partenariats dans les semaines et les mois à venir. Et nous avons déjà des pourparlers pour en renouveler d’autres ».

Notamment Accor qui arrive en fin de contrat en juin ? « Nous ne faisons jamais de commentaires sur les négociations en cours. Tous nos partenaires dont le contrat se termine à la fin de la saison prochaine sont actuellement en discussion. Comme avec Nike ou Coca-Cola, nous souhaitons construire des partenariats solides et de long terme."

Sur la billetterie, une demande encore plus forte

Depuis plusieurs mois, le Parc des Princes est constamment à guichets fermés. La venue de Messi a donc un effet limité mais elle a clairement fait augmenter la demande autour de chacune des rencontres du PSG.

« Il y a une énorme demande que nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire entièrement en ce moment, donc l’intérêt pour le marché secondaire croît comme on peut s'y attendre », analyse Marc Armstrong. Avant même l’arrivée de la star, le club avait mis en place un système d’enregistrement pour les futures ventes de billets. Et depuis l’arrivée de l’ex-Barcelonais, le nombre d’inscriptions a été multiplié par huit sur la billetterie et les hospitalités.

Avec une équipe de ce calibre et l’arrivée de Messi couplée à une demande aussi forte, le tarif des places à hospitalité pourrait-il augmenter ? « Cela fait partie des nombreux éléments que nous allons considérer dans la stratégie de tarification et lors de toutes nos discussions de renouvellement en cours, précise Marc Armstrong et d’avancer : Ce ne serait pas étonnant si les prix augmentent. C’est un point sur lequel nous travaillons. Dans les espaces grand public du stade, nous nous attachons néanmoins à garder des prix abordables pour permettre à tous nos fans de profiter de l’expérience Paris Saint-Germain. »

Explosion d’abonnements sur les réseaux sociaux

Dans son sillage, Messi n’a pas entraîné que des marques attirées par sa renommée et celle du PSG mais aussi des fans. Et dès les premiers instants du feuilleton, le club de la capitale a pu en bénéficier. Sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, Paris a gagné 20 millions d’abonnés dès la première semaine. Un nombre qui continue de croître chaque semaine de près de 1 million.

Le jour de la signature de l’annonce officielle a même permis au club de battre un record. « Nous avons eu le plus haut taux d'engagements dans l'histoire des annonces de joueur, tout compte de club et de joueurs confondus, explique Marc Armstrong. Reste à savoir si le club battra ce record en cas de prolongation de son nouveau joyau.