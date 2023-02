Des terrains aux secteurs administratif et sportif, le portail d’emploi offre des milliers d’opportunités dans l'industrie mondiale du football.

Un poste d’attaquant dans une équipe de football pro en Espagne, une détection pour rejoindre une formation américaine ou un emploi dans un club de vos rêves. Et si vous trouviez cela en un clic sur un portail emploi capable de mettre en relation tout professionnel du football avec un club, une académie, une entreprise ou une institution.





« FutbolJobs » propose ce service et met en relation des joueurs, entraîneurs, kinés, cadres administratif ou agents avec des clubs, des entreprises ou des académies, sans aucune intermédiation et dans différentes destination comme la Chine, les États-Unis, le Maroc, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Islande, le Qatar. Et même le Rwanda.



C omment ça marche FutbolJobs ?

Comme un portail emploi classique : les clubs, les institutions ou entreprises du monde entier publient leurs offres et les rendent publiques via « FutbolJobs ». Une fois en ligne, les utilisateurs de la plateforme peuvent y accéder et envoie leur historique sportif, leur CV, leurs vidéos ou leurs lettres de recommandation, sans avoir besoin d'une démarche d'intermédiation à chaque opération.



Comment se rémunère la plateforme ?

Les agents de joueurs ou les chasseurs de tête fonctionnent avec des commissions. Le site « FutbolJobs » se rémunère différemment : pas de frais pour la transaction, ni pour l'intermédiation. Le seul revenu de la plateforme provient de ses abonnés qui paient pour devenir membres et disposer d’une série d’avantages : voir les détails de l'offre, contacter les clubs, parler aux équipes et ainsi accélérer le processus pour trouver la bonne destination.

Des réussites au quatre coins du monde

Tony Hernández, un entraîneur espagnol, a trouvé une offre d'emploi pour diriger Mukura, un club rwandais, avec lequel il a remporté la Super Coupe et est devenu parmi les favoris pour diriger l'équipe nationale du pays. Son cas a été suivi et raconté dans divers médias espagnols. Une autre réussite a été celle du gardien de but Sebastián Portigliatti, qui, grâce à une offre dans 'FutbolJobs', est venu à Benicarló (quatrième division espagnole) pour devenir l'idole des supporters.

Détection, partenariats et expansion

Le portail de l'emploi gère également des initiatives telles que « Stage FutbolJobs » qui permet aux recruteurs, directeurs sportifs d’être tenu au courant des détections, des matchs de pré-saison ou des amicaux. La plateforme qui se développe à vitesse grand V a signé des accords pour des masters et des formations avec des clubs et des institutions espagnols telles que LaLiga, RFEF, l'Institut Johan Cruyff ou le Real Madrid. « FutbolJobs , qui se déploie actuellement au Mexique, devrait s’étendre encore à d’autres pays du monde. Et enrichir encore plus son offre dans les semaines à venir.

Des success stories en France…

FutbolJobs fonctionne dans le monde entier mais après l'Espagne, c'est en France que se trouve le plus grand nombre d’utilisateurs à la recherche d’un emploi dans le football. Dans l’Hexagone, plus de 3 000 personnes recherchent une équipe, une académie ou une école de football ou un poste dans un club correspondant à leur profil. L’une des plus réussites tricolore via le site est celle de l'arrière gauche français Jean-Queeneye Mendes, globe-trotter de l'Europe du football modeste. A 24 ans, alors qu’il a terminé son contrat il y a tout juste un an dans le club suédois de Nordvärmland FF, il retrouve, grâce à FutbolJobs, un poste à Ermis Meligous, club de troisième division grecque. « Grâce à FutbolJobs, j'ai pris contact avec l'agence Fokom Sports Management, qui à son tour m'a trouvé mon équipe actuelle », raconte Mendes. « De ma propre expérience, je peux dire que c’est une plateforme avec laquelle de nombreux footballeurs trouvent leur opportunité. Plusieurs de mes collègues l'utilisent également », explique le défenseur français.