France-Pologne, le match de la Coupe du monde qui a fait exploser les réseaux sociaux

La rencontre entre la France et la Pologne peut s'en vanter d'un drôle de record : celui d'avoir fait exploser les réseaux sociaux.

Après les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, la FIFA a publié son premier bilan digital (ou numérique, si vous préférez) de la compétition.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le match d'ouverture de la Coupe du monde, le 20 novembre 2022, entre le Qatar, pays hôte et l'Equateur, les réseaux sociaux attirent en masse les supporters.

Selon les chiffres publiés par la FIFA, 156 millions de fans se sont connectés sur FIFA.com, FIFA+ et les applications sous licence de la FIFA entre le premier match du Mondial et le dernier match des huitièmes de finale.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens pour le Mondial 2022, qui n'est pas encore terminé, s'établit à 22 millions, soit une hausse de 22% par rapport à l'édition 2018 (18 millions).

FIFA+, le Netflix de la FIFA, a vu 4 millions de personnes s'inscrire sur sa plateforme depuis le début la Coupe du Monde, ce qui porte le total à plus de 15 millions de nouveaux inscrits depuis le lancement du site, en avril.

Sur les réseaux sociaux, la FIFA recense 135 millions d'abonnés sur ses différents comptes soit une hausse de 15 millions depuis début de la Coupe du Monde. Sur YouTube, la chaîne de la FIFA dépasse les 16 millions d'abonnés, ce qui en fait la plus importante chaîne consacrée au football sur cette plate-forme.

La FIFA a également recensé les matches les plus viraux depuis la phase de groupes jusqu'aux huitièmes de finale. Et c'est le match France-Pologne qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux. Cocorico ! Le doublé tonitruant de Mbappé et son duel face à Lewandowski, auteur d'un but, explique cet engouement populaire.

Le classement des matches les plus viraux selon l'analyse des hashtags officiels des matches :

1. France – Pologne (huitième de finale) avec 1,95m interactions

2. Pologne – Argentine avec 1,87m interactions (l'équipe de Lionel Messi pouvait se faire éliminer dès le premier tour en cas de mauvais résultats mais a finalement remporté le match)

3. Costa Rica – Allemagne avec 1,49m interactions (la Mannschaft a été éliminée au premier tour à l'issue de ce match malgré sa victoire 4-2)

La FIFA indique par ailleurs que huit rencontres ont généré plus d'un million d'interactions. Des chiffres qui devraient encore s'améliorer avec les rencontres passionnantes des quarts de finale.