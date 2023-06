France : Amandine Henry sous le charme d'Hervé Renard

De retour en équipe de France, Amandine Henry a encensé le nouveau sélectionneur et ça manière de fonctionner.

Amandine Henry est aux anges. Après avoir été écarté de l'équipe de France par Corinne Diacre, l'emblématique milieu de terrain des Bleues et de l'OL revient au meilleur des moments, pour la prochaine Coupe du monde. Hervé Renard a décidé de rappeler la cadre des Bleues pour son plus grand bonheur. Dans une interview accordée à L'Equipe, Amandine Henry n'a pas caché son bonheur.

"Un peu de reconnaissance et de confiance, ça fait du bien"

"Je me dis que le travail paie qu'il ne faut jamais baisser les bras. On ne va pas parler de revanche car je n'aime pas ce mot, mais je suis la plus heureuse. À moi de faire ce qu'il faut dorénavant. J'avais échangé bien avant avec le coach. Du coup, je m'y attendais un petit peu. Toutefois, ça reste une liste, on ne sait jamais", a lancé Amandine Henry.

"Un peu de reconnaissance et de confiance, ça fait du bien, surtout par rapport aux galères précédentes que j'ai pu avoir. Ça change. C'était important pour moi d'être transparente avec lui et vice-versa. Je devais lui expliquer ma situation footballistique et contractuelle", a ajouté l'ancienne lyonnaise.

"Humainement, c'est génial"

Amandine Henry est sous le charme du travail d'Hervé Renard : "Chaque sélectionneur a son mode de fonctionnement. Mais lui a eu besoin de se renseigner plus vite car il est arrivé un peu sur le tard. Arriver dans le football féminin du jour au lendemain, ce n'est pas évident. Il a dû prendre des informations à droite à gauche. Mais quand on connaît le football, qu'on a beaucoup d'expérience, ça va vite. Après ce que j'ai vécu ces dernières années, le fait qu'il m'appelle et qu'il me propose de venir assister au match a été pour moi un grand plaisir. Humainement, c'est génial".

C'est sûr qu'après le premier coup de fil, j'avais envie de jouer et d'aller à la Coupe du monde. Quand un coach t'accorde sa confiance comme ça, tu vas à la guerre et tu meurs sur le terrain pour lui.

"Je suis confiante pour la Coupe du monde"



J'ai été très agréablement surprise. Je me suis dit : "Enfin !"(rires). Je ne le connaissais pas personnellement, que de nom, à travers ce qu'il avait pu faire avec les différentes équipes avec lesquelles il a travaillé. Son palmarès montre son professionnalisme. En plus, il a voyagé, il connaît différentes cultures, différentes façons de travailler", a ajouté l'ancienne de l'OL.





Je suis confiante car il y a un groupe de qualité, énormément de joueuses qui ont pris beaucoup d'expérience. On a un bon coach. On a tout pour réussir malgré le fait qu'il manque Delphine

, Katoto ou d'autres. Je suis impatiente. La Coupe du monde, c'est un rêve de petite fille. J'espère que là, ce sera la bonne".

Malgré l'absence de certaines des meilleures joueuses des Bleues, Amandine Henry se veut ambitieuse avant la Coupe du monde : "(Cascarino)