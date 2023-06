L'énorme sacrifice financier d'Hervé Renard pour devenir sélectionneur de l'équipe de France féminine

Hervé Renard a révélé avoir fait un énorme sacrifice pour devenir le sélectionneur des Bleues alors qu'il était en poste en Arabie saoudite.

Le mardi 6 juin, Hervé Renard dévoilera la liste des joueuses françaises retenues pour disputer la Coupe du monde 2023 qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

A quelques jours de cette annonce, Hervé Renard, sélectionneur des Bleues depuis le 30 mars 2023, était l'invité ce dimanche 4 juin du Canal Football Club.

Un salaire divisé par 20

Sur le plateau de l'émission diffusée sur Canal+, le présentateur Hervé Mathoux a demandé à Hervé Renard s'il avait fait un sacrifice financier pour devenir le sélectionneur de l'équipe de France alors qu'il occupait celui de l'équipe masculine de l'Arabie saoudite.

La réponse de l'entraîneur a été cash : « J'ai divisé mon salaire par 20, j'avais un contrat jusqu'en 2027. Mais pour résumé, il n'y a pas que l'argent dans la vie. »

« Les grandes compétitions (la Coupe du monde 2023 et les JO 2024 à Paris, n.d.l.r.), c'est ce qui m'a fait prendre cette décision. J'ai eu la chance à ce jour de faire sept CAN, d'en gagner deux, deux faire deux fois la Coupe du monde. C'est exceptionnel. On va chercher des émotions qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je commence à vieillir, il ne faut pas perdre du temps », a ajouté Hervé Renard.

Quitter l'Arabie saoudite : une annonce difficile à faire à son président

L'ancien entraîneur de Sochaux et de Lille explique que ça n'a pas été facile d'annoncer son départ au président de la Fédération saoudienne de football, Yasser Al Misehal : « Ça a été difficile de l'annoncer à mon président qui a été exceptionnel pendant trois ans et huit mois. Et c'est toujours difficile de dire ça à quelqu'un qui a tout fait pour vous et qui a été irréprochable pendant quatre ans. Parfois, on est remercié, mais là je me suis remercié tout seul. »

Interrogé sur le fait d'avoir peu performé en France, Hervé Renard rejette l'idée d'avoir pris en charge l'équipe de France féminine pour devenir « prophète en son pays » selon un célèbre adage : « L'équipe de France féminine n'a pas assez d'exposition pour pouvoir changer quoi que ce soit. Il y a des lignes qui restent tout le temps, que ça soit des titres ou des échecs. Je suis là pour avancer et prendre du plaisir. »