Dortmund, Can : "On doit apprendre à jouer sale"

Le milieu de terrain allemand pense que sa nouvelle équipe doit apprendre à jouer "plus salement" pour mieux gérer ces rencontres.

Le milieu de terrain du , Emre Can, dit que sa nouvelle équipe doit parfois apprendre à "jouer sale" alors qu'elle cherche à rebondir après plusieurs défaites successives. L'équipe de Lucien Favre a commencé tambour battant après la trêve hivernale en le mois dernier, marquant cinq buts lors de victoires successives contre , Cologne et Union Berlin. Cependant, ils ont été ramené sur terre avec un choc au cours de la semaine dernière, perdant d'abord 3-2 face au Werder de Brême à en Coupe avant une défaite 4-3 en au samedi.

Arrivé cet hiver de la , Emre Can a fait ses débuts à Dortmund en tant que remplaçant lors de la défaite de Brême, avant de faire son premier match en tant que titulaire dans la défaite du week-end à Leverkusen. Et après avoir concédé sept buts en deux matchs, le joueur de 26 ans affirme que la défense est un domaine d'amélioration évident, qui, selon lui, comprend l'utilisation de fautes tactiques pour interrompre le jeu et nier les attaques de l'adversaire.

"Je vais aider l'équipe à l'avenir"

"Nous avons concédé des buts trop facilement. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais cette équipe, qui avait un énorme potentiel, doit apprendre une chose: pour le dire crûment, nous devons parfois jouer sale et commettre des fautes si nous le devons. Tout le monde doit défendre ensemble. Nous devons tous nous améliorer défensivement en tant qu'équipe, d'avant en arrière. Je ne parle pas seulement du gardien de but ou des défenseurs, je veux dire tout le monde", a déclaré Emre Can à Sky Germany.

"C'est un revers pour nous, mais il reste encore beaucoup de temps à parcourir dans la saison. Je crois en cette équipe, je l'ai réalisé en peu de temps avec moi. Je vais certainement me lancer dans mon travail pour aider l'équipe, car je peux aussi mieux jouer. Vous verrez cela à l'avenir", a ajouté le milieu de terrain allemand. Le Borussia Dortmund a mené face à Leverkusen 3-2 jusqu'aux 10 dernières minutes à la BayArena, mais deux buts en fin de match de Leon Bailey et Lars Bender les ont condamnés à la défaite.

Après le résultat contre le Bayer Leverkusen, le directeur sportif, Michael Zorc, a déclaré: "Ça fait mal ! C'est juste très décevant car nous avons joué un bon match jusqu'à la 80e minute et méritions la tête. Ensuite, nous étions tout simplement trop passifs aux moments cruciaux et avons permis à Leverkusen de retourner le match (...) À la maison, nous sommes une puissance absolue, remportant la plupart des matchs en toute confiance. C'est un fait. Une partie de notre problème est que nous ne pouvons pas le faire loin de chez nous - même si nous jouons comme nous le faisons normalement pendant de longues périodes. Nous devons nous assurer que nous cessons de concéder autant de buts".