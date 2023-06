Diani bientôt de retour ? Hervé Renard prend la parole

Le sélectionneur de l'équipe de France féminine s'est exprimé cette semaine sur l'état physique de son attaquante Kadidiatou Diani.

Incertaine pour la Coupe du monde à cause d'une blessure à la clavicule, Kadidiatou Diani devrait bien prendre part au grand événement qui se déroulera du 20 juillet au 20 août. L'attaquante du PSG a été convoquée par Hervé Renard, lequel a donné des nouvelles rassurantes sur sa joueuse.

Renard rassurant pour Diani



« Je pense qu’elle va bien. Tout a été mis en œuvre et fait de telle façon que cette programmation se fasse lentement et sûrement, a expliqué Hervé Renard en conférence de presse. La protection (un pansement sur l’épaule droite, ndlr), c’est normal. Ce n’est pas une inquiétude particulière. On fera les choses intelligemment avec le staff".



"Je suis persuadé qu’elle retrouvera ses aptitudes athlétiques très rapidement. Elle va nous apporter énormément pendant cette compétition. On a besoin d’elle. Les feux sont au vert, à nous de les garder de cette couleur, a poursuivi Hervé Renard. Il n’y a pas d’inquiétude. Tout est en ordre. Il faut toujours être vigilant, préventif, pour anticiper sur des choses qui pourraient déranger sa préparation. C’est la prudence qui sera de mise dans les premiers temps, notamment lors de la première semaine. Ça ne sert à rien de tout mettre en péril dans les 10 premiers jours. »