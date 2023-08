Des équipes saoudiennes en Ligue des champions ?

La participation des équipes de la Saudi Pro League à la Ligue des champions reste une possibilité, admet le directeur des opérations de la division

Le football au Moyen-Orient est en plein essor, avec la Coupe du monde de football organisée par le Qatar en 2022. La Coupe du monde des clubs de la FIFA se déroulera à Djeddah en décembre - où des clubs comme Manchester City et Al-Ittihad seront présents - et il est toujours possible que les équipes saoudiennes participent un jour à une compétition européenne d'élite.

Nohra insiste sur le fait que la Saudi Pro League reste "complètement engagée" dans la Ligue des champions de l'AFC, mais il a déclaré à Bloomberg au sujet des spéculations sur la Ligue des champions : "Nous essayons d'être différents. Donc tout changement ou amélioration qui peut être introduit dans la ligue sera le bienvenu".

La Saudi Pro League a dépensé plus de 850 millions de dollars (673 millions de livres sterling) en joueurs étrangers cet été, Cristiano Ronaldo étant déjà sur les tablettes d'Al-Nassr. Des joueurs comme Neymar, Karim Benzema et Sadio Mane se trouvent désormais au Moyen-Orient, tandis qu'il est question que Mohamed Salah les rejoigne. Nohra a ajouté à propos du plus ambitieux des projets sportifs : "Nous faisons tout ce qu'il faut pour que ces joueurs viennent en Arabie saoudite. Cela ne veut pas dire que le budget est illimité, mais nous ne pouvons pas nous mettre des bâtons dans les roues si nous voulons faire venir les meilleurs talents ici. Nous devons payer le prix fort pour les faire venir".

L'Arabie saoudite espérait faire partie du processus de candidature pour la Coupe du monde 2030, mais une coentreprise avec la Grèce et l'Égypte a été abandonnée. Toutefois, le pays dispose toujours d'un plan "Vision 2030" et le fait d'attirer des superstars du sport dans la région l'aidera à atteindre ses objectifs à long terme.