Cristiano Ronaldo ruiné par un procès à un milliard ?

L'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fait face à un procès qui pourrait lui coûter environ 1 milliard de dollars (917 millions d'euros) dans le pire des cas, à la suite d'accusations d'actes répréhensibles concernant sa promotion d'une société de crypto-monnaies.

Ronaldo, qui joue maintenant pour Al Nassr en Arabie saoudite, a lancé une ligne de jetons non finançables (NFT) l'année dernière en partenariat avec Binance. Selon la BBC, le Portugais fait l'objet d'un recours collectif aux États-Unis pour avoir fait la promotion de ces produits virtuels.

L'article continue ci-dessous

Les NFT issus de la collection de Ronaldo valaient 77 dollars (71 euros) au départ, mais un an plus tard, leur prix n'est plus que de 1 dollar (0,92 euro), soit une perte de valeur de 98,7 %. Les plaignants notent que la promotion des produits par Ronaldo a également entraîné une augmentation de 500 % des recherches sur leur bourse de crypto-monnaies.

Les NFT sont classés comme des titres non enregistrés aux États-Unis, et les célébrités qui font la promotion de ces titres sont tenues de divulguer qui les paie pour cette promotion, et combien, ce que "CR7" n'a pas fait.

La BBC ajoute que M. Ronaldo n'a pas commenté l'histoire et que Binance ne l'a pas fait non plus. Étant donné que des milliers de célébrités ont été impliquées dans cette affaire, si Ronaldo était jugé responsable, cela pourrait déclencher une série d'actions en justice se chiffrant en milliards.