Cristiano Ronaldo et Rafa Nadal montent un gros business

Cristiano Ronaldo a tout réussi dans le football et la légende portugaise s'apprête à s'associer à la superstar du tennis Rafa Nadal.

Les deux hommes se connaissent depuis le début de leurs carrières respectives et s'apprêtent à lancer Tatel, un restaurant espagnol au cœur de Valence.

Le groupe d'investissement de Nadal, Mabel Capital, s'est déjà associé à Ronaldo et à Pau Gasol, icône de la NBA, pour ouvrir des succursales de Tatel et de sa filiale Toto à Ibiza, Beverley Hills, Doha et Madrid.

Un établissement devrait également ouvrir ses portes à Dubaï au troisième trimestre 2023 et proposera de la musique en direct et des divertissements aux convives.

Ronaldo et Nadal se sont associés pour ouvrir le premier Tatel à Madrid en 2014, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne espagnole, tandis que Toto, qui représente la gastronomie italienne, a été lancé dans la même ville en 2021.

Nadal est un fan de longue date du Real Madrid et a rencontré Ronaldo lorsque l'attaquant d'Al-Nassr jouait en Espagne pour les Blancos entre 2009 et 2018.

Ronaldo et Nadal "collègues plutôt qu'amis

Cependant, malgré leurs collaborations et leur relation de longue date, Nadal a insisté sur le fait que leur lien était un respect mutuel plutôt qu'une amitié.

En 2020, Nadal a déclaré : "Ami est un mot très fort pour moi : Le mot "ami" est très fort pour moi. Mes amis sont les enfants de Manacor avec lesquels j'ai grandi. Ronaldo est un compañero, un collègue. Je l'ai rencontré plusieurs fois, je le respecte".

Nadal a également parlé de sa passion pour Madrid, bien qu'il ait grandi à Majorque et qu'il ait un oncle qui a joué pour Barcelone, insistant sur le fait que toute sa famille a toujours soutenu le Real.

"Mon père et toute la famille ont toujours été des fans de Madrid", a-t-il déclaré. "Lorsque mon oncle a joué pour le Barça, nous l'avons évidemment encouragé. Mais il est retourné à Majorque et nous nous sommes séparés : certains sont restés à Barcelone, d'autres ont retrouvé Madrid.