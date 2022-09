Coupe du monde 2022 - Zico : "Tout le Brésil attend beaucoup de Neymar au Qatar"

Ancienne gloire de la Seleção, Zico a évoqué l'excellent début de saison de Neymar et les attentes du peuple brésilien avant le Mondial au Qatar.

Tout comme Gianluigi Buffon, Zico a été invité au « Festival dello sport » de Trente, en Italie.

Celui qui fut surnommé le « Pelé blanc » pendant sa carrière s'est exprimé sur les chances de l'équipe du Brésil lors de la prochaine Coupe du monde. Et il est confiant : « Nous devons être optimistes car tous les joueurs de la Seleção jouent dans les plus grands clusb européens et ils ont tous eu du succès là-bas. Tous les grands clubs cherchent à recruter des joueurs brésiliens et en ont dans leur effectif. Le Real Madrid, qui a remporté le plus de fois la Ligue des champions, compte de nombreux joueurs brésiliens dans ses rangs. C'est pour ça que nous devons faire confiance à ces joueurs pour ce qu'ils vont faire avec la Seleção au Qatar. »

Et cette confiance est liée à l'excellent début de saison de Neymar. Zico croit beaucoup en l'attaquant du PSG : « Tout le Brésil attend beaucoup de Neymar pour cette Coupe du monde. Il semble que pour la première fois de sa carrière il pourra jouer un Mondial dans ses meilleures conditions physiques et techniques. »

