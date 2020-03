Coronavirus - L'AS Rome vient en aide à ses supporters les plus âgés

Face à l’épidémie, l'AS Rome a décidé d'agir pour aider ses supporters les plus âgés.

En pleine période de confinement à cause de la pandémie de coronavirus, l'AS Rome a décidé de distribuer des kits de survie à ses supporters les plus âgés dans lesquels on peut trouver de la nourriture, du gel hydro alcoolique, des gants, des masques et, bien sûr, une écharpe du club.