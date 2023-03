Christophe Galtier avant PSG-Lyon : "Je prépare la saison prochaine..."

Interrogé sur son futur à deux jours de la réception de l'OL, l'entraîneur parisien a affirmé qu'il se projetait déjà sur la saison qui arrive.

Pouvez-vous nous résumer le travail de ces 15 derniers jours ? Et avez-vous ruminé la défaite face à Rennes alors que trois matchs importants se profilent ?

Non, on n'en a pas parlé avec le groupe parce que tout le monde était éparpillé un peu de partout à travers l’Europe et le monde avec les sélections, que ça soit chez les jeunes ou les joueurs confirmés. Il y avait aussi beaucoup de joueurs présents mais en soin, puisqu’il a fallu soigner pas mal de blessures, ce qui a fait que pendant 6 ou 7 jours, les joueurs faisant partie de l’effectif pro n’étaient pas nombreux sur le terrain. On en a profité pour intégrer 8 ou 9 jeunes afin de pouvoir faire les séances pour les joueurs pros mais aussi de pouvoir les observer. Ce n'est qu'en milieu de semaine que nous avons commencé à récupérer nos internationaux qui sont rentrés à partir de mardi et jusqu’à aujourd’hui. Les deux derniers étant Leo Messi et Fabian Ruiz. Concernant notre match face à Rennes, on n’en a pas parlé mais on travaille maintenant depuis quelques jours sur la préparation du match face à Lyon.

Il y a beaucoup d’informations contradictoires autour de l’avenir de Lionel Messi. Êtes-vous favorable à sa prolongation ? Considérez-vous que le PSG serait plus fort avec Lionel Messi ?

Ce qui va se passer la saison prochaine, on y travaille beaucoup avec la direction, avec Luis Campos. Il y a ce que nous souhaitons faire mais il y a aussi les positions des joueurs et ce que nous devons modifier de manière importante, ce que nous devons améliorer pour être plus compétitif. Concernant l’avenir de Leo, il y a sa position, celle du club, ça discute entre les deux parties. Moi, je suis focus sur les dix matchs qui se présentent pour aller chercher ce titre de champion de France, quant à savoir ce que va décider Leo, ce que va décider le club, cela reste très confidentiel.

On parle beaucoup de vous, de votre avenir, vous sentez-vous toujours légitime en tant qu’entraîneur du PSG ?

Oui, je me sens légitime d'être toujours l'entraîneur du Paris SG. Je prépare la saison prochaine avec notre président et Luis Campos. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner notre effectif mais quand même mon quotidien ce sont les dix matches avec la grande détermination d’aller chercher ce titre de champion de France.

Dans ce début d’année turbulent vous êtes le seul à venir vous exprimer au moins deux fois par semaine face à la presse, ne regrettez-vous pas un manque de soutien de la part de vos dirigeants dans cet exercice ?

Ça fait partie de la fonction, quand vous êtes entraîneur. J'ai déjà l'obligation d'être face à vous, quelque fois c'est agréable et quelque fois ça l'est moins mais c'est comme ça. Dans tous les clubs où j'ai évolué, c'est toujours l'entraîneur qui prend la parole, de temps en temps un président intervient dans les médias ou un directeur sportif, mais je ne trouve rien d'anormal d'être toujours face à vous.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Neymar ?



On l'a vu durant cette quinzaine, il est venu deux fois ici pour évaluer l'état de sa cheville post-opératoire. Il travaille en étroite collaboration avec notre staff médical et son équipe médicale. La technologie nous permet d'avoir des échanges par téléphone afin de suivre son processus de rééducation. En cas de grave blessure, je suis pour lui envoyer quelques messages mais il faut le laisser se concentrer sur sa rééducation. Le joueur est triste de ne pas pouvoir jouer et il n'est pas encore en état de faire beaucoup de choses en rééducation.

Cette rencontre face à Lyon dimanche, c’est là que le titre va se jouer ?

Personnellement, je l'aborde avec beaucoup de détermination et de lucidité. Mais est-ce que le titre va se jouer là ? Si nous sommes performants, en commençant par dimanche, cela nous permettra de maintenir un écart conséquent, voire plus. Il ne faut pas tomber dans la facilité, en football tout peut aller très vite. Il faut être très vigilant, garder la détermination, l'envie d'aller gagner des matches et encore un nouveau titre. Quand on regarde notre calendrier, derrière ces trois matches, on a affaire à des équipes jouant leur maintien, ce sera toujours difficile.

Le jeune Serif Nhaga est venu s’entraîner pendant cette trêve avec vous, pouvez-vous nous parler de lui ?

Le fait qu'il y ait eu beaucoup de départs m'a permis de découvrir Serif, gaucher, explosif, très puissant. Il a fait cinq séances avec nous. J'ai aussi découvert un peu son parcours. C’est un jeune joueur avec beaucoup de qualités très spécifique au poste de piston gauche, latéral gauche. Un bon joueur.



Un mot sur la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’équipe de France. Cela vous donne-t-il des idées pour la suite avec le PSG ?

J'ai félicité Kylian pour cette promotion, c'est une lourde responsabilité. Personnellement, je trouve que c'est un bon choix. A Paris il y a « Marqui » et ensuite des vice-capitaines. Notre capitaine est capitaine et il n'y a pas de raison que ça change.

Comment voyez-vous cette rencontre dimanche soir face à Lyon ?

Déjà, c'est le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes, qui a un très beau parcours avec le PSG. Je sais qu'il sera bien accueilli et beaucoup de gens vont prendre plaisir à le saluer. On sait que trois jours après ils ont un match important en Coupe de France et qu'une victoire en finale leur donnerait accès à une compétition européenne, ce qui est l'objectif lyonnais. Mais je n'imagine pas Laurent venir avec une équipe bis pour protéger son match de mercredi. C'est une affiche de notre championnat, une belle exposition, les bons joueurs de l'Olympique lyonnais, les internationaux, voudront s'exprimer dimanche soir.