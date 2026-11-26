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Cesc Fabregas s’impose rapidement comme l’un des jeunes entraîneurs les plus en vue du football européen, soulevant la question d’un retour à Barcelone, son ancien club. L’ex-milieu de terrain impressionne sur le banc de Côme, au point que certains l’imaginent succéder un jour à Hansi Flick au Camp Nou.

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Fabregas interrogé sur un retour au Camp Nou après une victoire en Ligue des champions

Fabregas a été interrogé sur un éventuel retour en Catalogne après la victoire 1-0 de Côme contre l’AEK Athènes en Ligue des champions . Au micro de TNT Sports Mexico après le match, l’ancien milieu de terrain de Barcelone, d’Arsenal et de Chelsea s’est vu demander s’il se verrait entraîner un jour le club catalan.

Si ses liens étroits avec Barcelone font de lui un candidat potentiel pour l’avenir, Fabregas s’est refusé à toute projection à long terme. Sa priorité reste son travail actuel en Italie, plutôt que les spéculations sur le successeur de Flick.

L’entraîneur de Côme assure que penser à l’avenir « ne mène nulle part »

Interrogé sur l’attention croissante portée à sa carrière d’entraîneur, Fabregas a expliqué que ses expériences passées lui avaient appris à ne pas faire de plans sur l’avenir.

« Je suis de ceux qui prennent les jours comme ils viennent. Penser à l’avenir ne mène généralement nulle part, a-t-il déclaré. Je viens de là-bas, j’ai grandi dans ce club et j’y connais tout le monde, mais je n’ai jamais aimé me projeter trop loin. Les fois où je l’ai fait, ça ne s’est pas bien passé pour moi. »

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Il a également souligné la nécessité de profiter du présent tout en répondant aux exigences quotidiennes d’un projet en plein essor à Côme.

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« La vie, c’est comme piloter un avion : on ne sait jamais quand il va ralentir, a-t-il ajouté. C’est pourquoi nous devons essayer de profiter de chaque instant. Quand il faut être compétitif, il faut l’être ; quand il faut profiter de la vie, il faut en profiter ; quand il faut être avec sa famille, il faut être avec sa famille.

J’essaie de trouver un équilibre entre la compétition et les exigences du métier d’entraîneur dans un club comme Côme, où nous grandissons et où j’ai tant de responsabilités. Comme je l’ai dit, je me concentre sur le quotidien, parce que penser à l’avenir ne mène généralement nulle part. »

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L’ancien milieu de terrain regarde toujours tous les matches de Barcelone

Bien qu’il ait écarté la perspective d’un retour imminent au Camp Nou, Fabregas continue de suivre de près son ancien club. Il apprécie tellement son football qu’il lui arrive de se laisser distraire pendant la préparation tactique des matches européens de Côme.

« Je n’en manque pas un seul, a-t-il poursuivi. L’autre jour, nous préparions notre plan de jeu contre l’AEK et je regardais le match sur mon téléphone. Mes adjoints ont dû me dire plusieurs fois : “Concentre-toi, c’est important.” Mais j’aime vraiment le football, et Barcelone joue à un niveau incroyable, tout comme le PSG ou le Bayern Munich. Ces quatre ou cinq équipes sont absolument brillantes et j’adore les regarder. »

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Un contrat jusqu’en 2028 à Côme et la confiance accordée à Flick éloignent la perspective d’un départ

Un retour en Espagne semble encore lointain : Fabregas est sous contrat avec Côme jusqu’en 2028 et a déjà exprimé son souhait d’aller au bout de cet engagement. S’il continue de progresser en Italie, son nom restera dans les esprits si le poste venait un jour à se libérer.

En Catalogne, toutefois, aucun changement d’entraîneur n’est imminent. La direction sportive de Barcelone reste très satisfaite de Flick, ce qui permet à Fabregas de se consacrer à son projet à Côme sans pression immédiate.