CAN - Égypte : Amr Warda exclu de la sélection

L'ailier égyptien a été écarté de la sélection en pleine CAN. Le joueur du PAOK Salonique aurait harcelé des femmes sur internet.

La sélection égyptienne a annoncé avoir exclu de son groupe Amr Warda ce mercredi en pleine phase de poules de la . Selon la presse égyptienne, le joueur qui évolue en Grèce sous le maillot du , aurait harcelé plusieurs femmes sur internet.

"Le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abu Reda, a décidé d'exclure Amr Warda de l'équipe après avoir consulté les staffs technique et administratif, dans le but de maintenir l'état de discipline, d'engagement et de concentration", a écrit la fédération égyptienne sur son compte twitter.

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. — EFA.eg (@EFA) 26 juin 2019

L'Égypte dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Lors de leur entrée en lice contre le Zimbabwe, les Pharaons se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un match lors duquel Amr Warda est entré en jeu pour les 20 dernières minutes. Il ne rejouera donc plus dans le tournoi.

Les hommes de Javier Aguirre disputent leur deuxième match de la compétition ce mercredi soir contre la au stade International du Caire (22h). Une équipe dos au mur après sa défaite initiale contre l'Ouganda (0-2).