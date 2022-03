Bellingham et Dumornay couronnés lauréats de NXGN 2022 en tant que meilleurs jeunes footballeurs

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, et la star de Reims, Melchie Dumornay, ont été couronnés vainqueurs du NXGN 2022 après avoir été élus meilleurs jeunes footballeurs de la planète.

Les journalistes du réseau mondial de GOAL ont voté pour les jeunes les plus brillants du football, nés le 1er janvier 2003 ou après.

Bellingham a triomphé d'une forte concurrence pour devenir le septième lauréat du prix masculin, suivant les traces de Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma et Ansu Fati, lauréat en 2021.

L'international anglais est devenu une star de l'équipe de Dortmund depuis son arrivée au Signal Iduna Park à l'été 2020, et a contribué à quelques buts et passes décisives cette saison tout en s'imposant comme un leader dans le vestiaire.

Bellingham, 18 ans, est également un habitué de la sélection de Gareth Southgate au niveau international et, en 2021, il est devenu le plus jeune joueur à avoir participé à un match à élimination directe lors d'une phase finale de championnat d'Europe..

Il a devancé le meneur de jeu du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, qui a terminé second, tandis que le Barcelonais Gavi complète le podium.

Wirtz a connu une campagne exceptionnelle en Bundesliga, enregistrant un total à deux chiffres de buts et de passes décisives en 2021-22 avant de se blesser gravement au genou début mars.

Gavi, quant à lui, est passé en l'espace de neuf mois de l'équipe des moins de 19 ans du FC Barcelone à un statut de titulaire en club et en sélection. Il devrait jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction de l'équipe catalane, sous la houlette de Xavi Hernandez.

Le top 5 de la liste masculine est complété par Jamal Musiala du Bayern Munich et Harvey Elliott de Liverpool, qui se sont imposés dans deux des équipes les plus talentueuses d'Europe..

La liste complète des NXGN masculins, qui comprend également Youssoufa Moukoko, Ricardo Pepi, Hannibal Mejbri et Charlie Patino, peut être consultée ici

Quant à Mme Dumornay, elle devient la troisième lauréate du prix féminin, succédant à Hanna Bennison et Lena Oberdorf.

La milieu de terrain s'est illustrée dans son pays natal, Haïti, pendant plusieurs années, avant de rejoindre la France en 2021 pour débuter sa carrière professionnelle.

Dumornay a brillé jusqu'à présent avec Reims, et on s'attend à ce qu'elle explose au plus haut niveau plus tôt que prévu.

Elle a devancé l'internationale australienne Mary Fowler, qui joue à Montpellier, à la deuxième place, tandis que la sensation maltaise Haley Bugeja, qui continue d'impressionner avec Sassuolo, a terminé troisième.

La star des moins de 20 ans des États-Unis, Alexis Missimo, s'est classée quatrième, tandis que le Bayer Leverkusen peut se vanter d'avoir une joueuse dans le top 5 des deux listes, Lisanne Grawe ayant pris la cinquième place.

La liste complète du NXGN féminin peut être consultée ici